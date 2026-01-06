【影片】故 安聖基 靈堂，李政宰、鄭雨盛、宋康昊、金憓秀等迅速前往靈堂弔唁的「演藝圈後輩們」

電影界的代表演員安聖基因用餐途中發生呼吸道阻塞事故而失去意識，被緊急送醫，最終於 1 月 5 日上午辭世，享壽 74 歲。



當天，李政宰、鄭雨盛、趙容弼、朴重勳、林權澤導演、宋康昊、金憓秀、權相佑、宋承憲、申鉉濬、金東炫、李濬益導演、朴京林、曹國、李德華、金亨日、崔秀宗、太真兒、金奎吏、金輝永部長官、任鎮模音樂評論家...等人，陸續前往向故人致上最後的問候。



安聖基於 2019 年被診斷出血癌並開始接受治療，隔年曾被判定完全康復，但在後續追蹤觀察過程中復發，持續接受化療。其後於 2025 年 12 月 30 日用餐途中發生呼吸道阻塞事故而失去意識，被緊急送醫後經加護病房全力搶救，最終仍不幸離世。



為表彰故人的成就，葬禮將以「電影人葬」形式舉行。治喪委員會由申榮均藝術文化財團與韓國電影演員協會主辦組成。尤其與故人有深厚情誼的同公司後輩演員李政宰與鄭雨盛，將擔任抬棺人，陪伴故人走完最後一程。





靈堂設於首爾聖母醫院殯儀館 31 號室，出殯時間為 1 月 9 日上午 6 點，安葬地為京畿道楊平「畫星墓園」（별그리다）。

