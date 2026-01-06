《模範的士3》邋遢亂髮「奉記者」張誠元身分曝光！原來是張娜拉親哥哥，兄妹各自詮釋截然不同角色

張娜拉親哥哥、演員張誠元特別出演《模範的士3》後，曬出認證照分享心情。

張誠元日前在 IG 分享出演《模範的士3》的感想，表示：「《模範的士3》的所有人都對我很好。」同時也公開多張與李帝勳、表藝珍等演員一同拍攝的認證照。張誠元還表示：「我平時不太拍紀念照，但這次一定要拍。」字裡行間流露出他對這次出演的特別情感。



張誠元在《模範的士3》EP.13–14 中飾演「奉記者」，是一名為了揭露三興島發生的犯罪事件，與前輩一同潛入島上後卻獨自存活下來的角色，之後更與彩虹運輸5人幫意氣相投、並肩行動。他有點邋遢的裝扮、破損的服裝，甚至凌亂的髮型，全都被自然融入演出之中。隨著追查真相的過程推進，因失去前輩而累積的失落與憤怒，以及身為記者「絕不放棄」的執念逐漸堆疊，雖然戲份很短，卻成功為劇情增添緊張感，獲得觀眾好評。



節目播出後，張誠元的「真實身分」也成為話題焦點。事實上，他正是演員張娜拉的親哥哥，同時也是元老級演員朱虎聲（本名：張然教）的長子，引起了人們的關注。特別是張娜拉此前也曾以反派身分特別出演《模範的士3》，兄妹倆分別詮釋培養並毀掉練習生的經紀公司社長，以及冒著生命危險追求正義的記者，截然不同卻同樣深刻的角色形象，也為觀眾留下難忘印象。



另外，《模範的士3》即將在本週播出大結局，預告中公開金道奇「失蹤」的消息，以及變身為「軍人金道奇」的模樣，讓觀眾更加好奇最後的故事如何發展。Viu Original 原創犯罪韓劇《模範的士3》熱播中，香港觀眾記得逢星期五、六晚到Viu緊貼進度。

