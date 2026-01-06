Viu原创韩剧《模范的士3》收视14.2%刷新高！李帝勋对峙「反派」金成圭，飙车追击战帅出新高度！

由李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝主演的 Viu Original 热门韩剧《模范的士3》自去年11月首播以来一直保持著上升势头，在 EP.14 更以 14.2% 的收视再次刷新自身新高！

《模范的士3》的案件依旧非常多元，每集都让人忍不住紧盯萤幕！EP.1-2 聚焦因游戏赌博而成为非法贷款集团受害的未成年人；EP.3-4 则揭露二手车犯罪集团利用泡水车欺骗消费者；EP.5-8 探讨非法体育赌博与比赛造假事件，EP.9-10 聚焦於 K-POP 光鲜背后练习生的剥削与性交易事件，而最新的 EP.11-14 则揭示近期在 MZ 世代盛行的网路二手交易诈骗。



剧中案例触动人心：为了给车祸住院的爸爸买手套，8岁小孩付了钱却只收到砖头；崔主任（张赫镇 饰）为查明真相被骗了500万；新手妈妈为了买便宜婴儿用品被骗，导致生活陷入混乱。彩虹运输追踪线索，找到了二手交易诈骗案的负责人金宇钟（朴时允 饰），没想到背后还另有其他主使者。追查后，他们发现案件与三兴岛有关，金道奇（李帝勋 饰）和张代表（金义圣 饰）也来到这个问题重重的岛。



金道奇与张代表踏入三兴岛时，立刻感受到笼罩全岛的诡异氛围。「彩虹运输5人帮」随即展开对「三兴岛反派」的追查，发现这股势力由前检察官高成赫（金成圭 饰）、诈骗犯徐黄（李璟荣 饰）、贪污警察金哲民（池大韩 饰）、非法赌博网站工程师艺林（李彩媛 饰）以及具海外雇佣兵背景、非法持有枪械的崔哲雄（俞智旺 饰）组成。他们以各种手段隐藏罪行，巧妙逃避法律制裁，而金道奇也全力取得他们信任，与高成赫的对峙戏相当精彩！



接著，他们计画找出并摧毁与全球犯罪集团相连的伺服器，但因没有高恩（表艺珍 饰）的电脑，只能先争取时间。彩虹运输运用各种手段转移反派注意力，然而当他们察觉异常时，高恩已经摧毁所有伺服器，全岛警报响起，展开全面追击！



全副武装的金道奇一边躲避四面八方蜂拥而来的反派，一边踩下油门，但四面环海的岛上已无退路。最后，他利用朴镇彦（裴侑蓝 饰）先前设置的高电力装置，将能量集中倾注在反派车上，勉强保住性命。追击战真的又帅又刺激，幸好最后金道奇平安无事啊 QQ



而饰演大反派的金成圭也因精湛演技在韩网掀起热烈讨论，韩网友纷纷表示：「演技太棒了」、「声音真的很好听」、「这个演员也是每个角色都有换脸的感觉」、「长得帅，声音也好听」、「想再看他和李帝勋合作」等等。



另外，《模范的士3》即将在本周播出大结局，预告中公开了金道奇「失踪」的消息，以及变身为「军人金道奇」的模样，让观众更加好奇最后的故事如何发展。Viu Original 原创犯罪韩剧《模范的士3》持续热播中，香港观众记得逢星期五、六晚到Viu紧贴进度。



