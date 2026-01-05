《黑白大廚2》安成宰當面追問「5萬種醬料」真相！林盛根爆笑回應：早知道就不張開手指了

3日，安成宰主廚的 YouTube 頻道上傳了一段影片，邀請白湯匙三人幫林盛根、鄭鎬泳和 Sam Kim 一起觀看《黑白大廚：料理階級大戰2》。

公開的影片中，白湯匙三人幫林盛根、鄭鎬泳和 Sam Kim 分享很多幕後故事。林盛根之前在《黑白大廚2》中曾自誇：「說到醬料……說得稍微誇張一點，我大概知道有5萬種左右，我做過多達5萬種的醬汁。」安成宰忍不住問：「團隊戰這已經成爲一個熱門話題，你說你知道5萬種醬料，您說的那些話是真的嗎？」

林盛根聽了有點後悔地說：「我就不應該張開這個手指的！」接著又笑著解釋：「好吧，可能不是5萬種，但我覺得至少能知道1萬種醬料！」此話一出，安成宰和鄭鎬泳都驚呼：「1萬種？那也是很多！」



林盛根接著分享自己的學習經歷：「我小時候學習得不多，算是起步比較晚的人。拿到技師資格後才開始學食品技術的課程。學習的過程中我發現，如果嘗到一道菜的食譜，我幾乎能猜出裡面放了什麼。不能說準確率有 99.9%，但大約 90% 都能猜對！這也是我之前說的『5萬種醬料』的意思，現在我還因此多了一個外號。」說完他忍不住笑了出來 XD



《黑白大廚2》依舊非常火熱，影片公開2天點擊率已經290萬！目前 TOP 7 名單包括林盛根、釀酒高手尹酒母、鄭鎬泳、侯德竹、善財法師和崔康祿，而最後一個席位，孫鍾元與料理怪物誰能拿下？也成了大家關注的焦點！明天就能揭曉最終結果，你們猜會是誰呢？



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞