巴西籍 30 多歲女子三度前往 BTS 柾國住處鬧事遭逮捕！私生飯問題再起、住家安全拉警報

防彈少年團（BTS）成員柾國的住處，近日遭一名外國女子前往鬧事，該名女子已遭警方立案調查。

4 日，首爾龍山警察署以涉嫌違反《跟蹤處罰法》，對一名 30 多歲、巴西籍女子 A 某立案。據了解，A 某於當天下午 2 點 50 分左右，接近位於首爾龍山區的柾國住處，並投擲郵件等行為製造騷動。



此外，A 某曾於上月 13 日在柾國住處前被當場逮捕，並在半個月後的 28 日再次前往該處，同樣遭到逮捕。警方將針對 A 某進一步釐清事件經過，而柾國方面據傳已對 A 某申請禁止接近措施。



先前，試圖闖入柾國住處的所謂「私生飯」犯罪行為便不斷發生。去年 11 月，一名 50 多歲的日本籍女子，連續三天前往柾國住處，多次嘗試打開門鎖，最終因涉嫌住宅侵入未遂及違反《跟蹤犯罪處罰相關法》遭立案。

另外，一名 40 多歲的韓國籍女子擅自闖入柾國住處的停車場，因涉嫌住宅侵入及違反《跟蹤處罰法》被移送檢方；而一名試圖侵入住處但未遂的 30 多歲中國籍女子，則獲得不起訴處分。

此外，柾國所屬的防彈少年團，已確定將於 3 月 20 日，以完整體之姿回歸，這也是時隔 3 年 9 個月的團體活動。



