《黑白大厨2》安成宰当面追问「5万种酱料」真相！林盛根爆笑回应：早知道就不张开手指了

3日，安成宰主厨的 YouTube 频道上传了一段影片，邀请白汤匙三人帮林盛根、郑镐泳和 Sam Kim 一起观看《黑白大厨：料理阶级大战2》。

公开的影片中，白汤匙三人帮林盛根、郑镐泳和 Sam Kim 分享很多幕后故事。林盛根之前在《黑白大厨2》中曾自夸：「说到酱料……说得稍微夸张一点，我大概知道有5万种左右，我做过多达5万种的酱汁。」安成宰忍不住问：「团队战这已经成爲一个热门话题，你说你知道5万种酱料，您说的那些话是真的吗？」

林盛根听了有点后悔地说：「我就不应该张开这个手指的！」接著又笑著解释：「好吧，可能不是5万种，但我觉得至少能知道1万种酱料！」此话一出，安成宰和郑镐泳都惊呼：「1万种？那也是很多！」



林盛根接著分享自己的学习经历：「我小时候学习得不多，算是起步比较晚的人。拿到技师资格后才开始学食品技术的课程。学习的过程中我发现，如果尝到一道菜的食谱，我几乎能猜出里面放了什么。不能说准确率有 99.9%，但大约 90% 都能猜对！这也是我之前说的『5万种酱料』的意思，现在我还因此多了一个外号。」说完他忍不住笑了出来 XD



《黑白大厨2》依旧非常火热，影片公开2天点击率已经290万！目前 TOP 7 名单包括林盛根、酿酒高手尹酒母、郑镐泳、侯德竹、善财法师和崔康禄，而最后一个席位，孙钟元与料理怪物谁能拿下？也成了大家关注的焦点！明天就能揭晓最终结果，你们猜会是谁呢？



