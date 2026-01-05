義大利取景＋頂級明星相遇！金宣虎、高胤禎主演Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》甜蜜中字預告公開

人氣演員金宣虎與高胤禎，將在 1 月為觀眾們染上一抹心動氛圍。

Netflix 今天公開了全新韓劇《愛情怎麼翻譯？》的主海報與主正式預告。金宣虎與高胤禎完美的視覺組合，進一步提升了外界對開播的期待。

《愛情怎麼翻譯？》是一部浪漫喜劇，講述多語言口譯員 周浩鎮（金宣虎 飾），在負責為全球頂級明星 車茂熙（高胤禎 飾）進行口譯後，所展開的故事。



公開的主海報中，周浩鎮與車茂熙深情地凝望著彼此，身後映入眼簾的義大利風景，營造出溫暖而浪漫的氛圍。穿梭於多個國家的浩鎮與茂熙，在義大利將會遇上什麼樣的事情，也引發觀眾的好奇心。



「最想了解的，是你的語言」這句標語，預告了精通多國語言、卻對愛情語言格外生疏的浩鎮，以及努力想要理解浩鎮語言的茂熙之間的故事。

同步公開的正式預告中，從兩人在日本某間餐廳偶然相遇、鬥嘴互嗆的場面揭開序幕。特別的是，浩鎮能流利使用日文與義大利文。



與頂級明星 阿博（福士蒼汰 飾）一同受邀出演全球戀愛實境節目《浪漫之旅》的茂熙，在某場採訪現場再次遇見口譯員浩鎮。茂熙請求浩鎮與她一同參與《浪漫之旅》的拍攝，浩鎮望著茂熙露出微笑。



然而，兩人的語言卻總是不斷錯位。茂熙對浩鎮說：「你要說就說啊！這次我會懂的。」而浩鎮則回應：「你要解釋我才聽得懂，我很難理解你的語言。」



此外，預告中不時閃現的加拿大、義大利等美麗風景，也帶來更豐富的視覺享受。共 12 集的《愛情怎麼翻譯？》將於 1 月 16 日在 Netflix 正式上線。



