巴西籍 30 多岁女子三度前往 BTS 柾国住处闹事遭逮捕！私生饭问题再起、住家安全拉警报

2026年1月5日  

防弹少年团（BTS）成员柾国的住处，近日遭一名外国女子前往闹事，该名女子已遭警方立案调查。

4 日，首尔龙山警察署以涉嫌违反《跟踪处罚法》，对一名 30 多岁、巴西籍女子 A 某立案。据了解，A 某於当天下午 2 点 50 分左右，接近位於首尔龙山区的柾国住处，并投掷邮件等行为制造骚动。
此外，A 某曾於上月 13 日在柾国住处前被当场逮捕，并在半个月后的 28 日再次前往该处，同样遭到逮捕。警方将针对 A 某进一步厘清事件经过，而柾国方面据传已对 A 某申请禁止接近措施。
先前，试图闯入柾国住处的所谓「私生饭」犯罪行为便不断发生。去年 11 月，一名 50 多岁的日本籍女子，连续三天前往柾国住处，多次尝试打开门锁，最终因涉嫌住宅侵入未遂及违反《跟踪犯罪处罚相关法》遭立案。

另外，一名 40 多岁的韩国籍女子擅自闯入柾国住处的停车场，因涉嫌住宅侵入及违反《跟踪处罚法》被移送检方；而一名试图侵入住处但未遂的 30 多岁中国籍女子，则获得不起诉处分。

此外，柾国所属的防弹少年团，已确定将於 3 月 20 日，以完整体之姿回归，这也是时隔 3 年 9 个月的团体活动。
广告
