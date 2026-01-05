「初代美妝大神殞落」Daddoa驟逝，學過韓妝的人都認識她...

韓國美妝圈傳來令人心碎的消息！被譽為「初代美妝YouTuber」的知名網紅Daddoa（本名李多率），驚傳已於去年12月16日離世，得年僅 29歲。 她是早期帶起韓式美妝風潮的代表人物之一，曾備受亞洲粉絲喜愛，對許多學習韓式妝容的網友來說，多少都看過她的教學影片，即使多年未更新，仍是許多人心中的經典存在，噩耗曝光後令粉絲難以接受。

消息經其所屬經紀公司Leferi於本月2日正式公佈，震驚亞洲粉絲圈。Daddoa所屬公司Leferi在聲明中哀痛表示：「Daddoa不僅是韓國第一代美妝YouTuber，更是最早向世界證明K-Beauty全球化可能性的人物。」並懇請外界尊重家屬意願，避免過多猜測，讓家人能安靜追悼。



1996年出生的Daddoa，高中時期曾赴寮國留學，親眼見證K-Beauty在海外的高人氣，回國後便投入美妝創作領域，以親切細膩的風格迅速走紅，成為韓國美妝圈標誌性人物，更累積大批亞洲粉絲支持。 然而，她自2021年起為專注學業，暫停所有YouTube活動進入休息期。



儘管長達三年未更新，她的頻道仍保有 111萬訂閱者，許多粉絲始終期待她的回歸。 正因如此，這份遲來的訃告更讓各界感到錯愕與不捨。 一位陪伴許多女孩成長的美妝先驅，就此悄然逝去，留下無盡遺憾。

