《閃亮》朴珍榮搭配金玟周演繹細膩戀人情結：再次相遇的初戀，兩人關係將出現三階段變化

即將於3月6日首播的JTBC新電視劇作品《閃亮》，劇情描述共享著兩人世界的年輕情侶，彼此心中相互信任，並且成為對方人生的那道光的成長過程。由《未知的首爾》《柔美的細胞小將》珍榮以及曾演出《臥底高中》的IZ*ONE成員金玟周共同演出。

劇中延泰瑞（珍榮飾）在高三那年的暑假，突然面臨轉學，而在新學校中初次遇見了毛恩雅（金玟周飾），兩人各自擁有著心事，不過兩人也都各自一天一天的努力生活下去，兩人也懷抱為彼此應援的心，演變為動人的初戀。雖然面對著殘酷現實，但對於恩雅的心卻是無比理想化的泰瑞，還有因為泰瑞而覺得自己夢想更加鮮明的恩雅，如此燦爛的兩人打造了屬於他們的世界，但是兩人究竟為何分手？又為何再次相遇？





兩人的故事從共同築夢的關係，演變為擁有悲傷回憶，延泰瑞與毛恩雅的情感變化令觀眾們相當好奇，從公開的劇照中也許能略知一二。包含了兩人在圖書館並肩而坐一起唸書的樣子，充滿大家年輕時的回憶。不過另外兩張兩人單獨的劇照卻瀰漫著一點淡淡的憂傷，兩人的心情似乎都有些複雜，延泰瑞看著手機確認著訊息，毛恩雅似乎望向遠方流淚。兩人再次相遇時，也不算是開心的樣子，似乎更多的是疏遠的感覺。



由朴珍榮與金玟周所合作的《閃亮》預計將於3月6日晚間在JTBC首播。

