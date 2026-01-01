台灣二代團粉跨年超忙！KARA、HIGHLIGHT（BEAST）、Apink同時登場金曲連發

去年（2025年）最後一天 12 月 31 日跨年夜，台灣K-POP二代團粉絲們，肯定忙著用多個裝置收看 KARA、HIGHLIGHT（BEAST）和 Apink 的表演吧？這三大二代團都飛來台灣跨年，由於都是重量級貴賓，皆被安排在壓軸、壓軸前，時間都在11點左右登場，讓不想錯過任何一團表演的K-POP粉絲手忙腳亂！

KARA

KARA（朴奎利、韓昇延、鄭妮可、姜知英、許齡智）絕對是重量級，是今年來台跨年的韓星最大前輩，且因為歷經成員更迭、重組，再加上是睽違12年來台，彌足珍貴！

KARA登場「臺北最High新年城」，除了帶來重組後回歸的〈WHEN I MOVE〉之外，還帶來經典歌曲〈Lupin〉、〈Mamma Mia〉、〈WHEN I MOVE〉、〈Mister〉與〈Step〉，後兩首「La la la……」擺臀舞橋段屢屢掀高潮！他們也應要求帶動全場演唱在台傳唱度非常高的〈Honey〉（台灣歌手郭書瑤還曾發行中文版本），氣氛熱絡，帶動的妮可也感到驚喜。



最有趣的應是台北市吉祥物「熊讚」和KARA的互動了，他High到不行非常激動完全「狂粉」KAMILIA，甚至有人笑說裡面是不是藏TXT秀彬（秀彬是知名KAMILIA），他和成員擊掌、牽手手樣樣來……另外，許多觀眾都注意到昇延身體狀況不佳，據傳是腰傷舊疾復發，不過她對鏡頭仍展現完美笑容，非常敬業。



HIGHLIGHT（BEAST）

雲林「電光跨年 點亮未來 Light Up Yunlin」晚會名稱就像是為HIGHLIGHT（尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲）打造。HIGHLIGHT同樣名曲連發，以今年發行的〈Chains〉開場，接著帶來BEAST時期的〈Shadow〉、〈Fiction〉、〈Shock〉，最後是甫改名便大爆的〈Plz Don’t Be Sad〉！粉絲LIGHT（B2UTY）強烈應援讓成員們都有聽見！有些觀眾或許比較不熟HIGHLIGHT，但一聽到BEAST的歌曲馬上「醒過來」！



Apink

Apink四成員朴初瓏、尹普美、金南珠與吳夏榮連兩年在台跨年，這次來到「2026桃園ON AIR跨年晚會」，不畏風雨熱情演唱名曲〈I’m so sick〉、〈Mr.Chu〉、〈Only One〉、〈No No No〉與〈Luv〉。畫面上可見成員們頭髮都被打溼了，但他們還是先關心台下的觀眾們會不會覺得冷，相當暖心。



有些觀眾可能會問「怎麼沒有鄭恩地」，恩地人在韓國，入圍《2025 KBS演藝大賞》也順利拿獎了呢！就算沒有唱將恩地，成員們歌聲一樣高水準發揮，如同KARA、HIGHLIGHT，大家都會贊同：這就是二代團的實力吧！

