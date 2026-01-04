【《請回答1988》十週年特輯】「珍珠」金雪現身引爆淚海！「英才少女」成熟談吐驚艷全場，金善映、高庚杓淚崩告白：當年像送走親生女兒

衛生紙準備好了嗎？ 《請回答1988》十週年特輯本週迎來感人終章，當年雙門洞最可愛的吉祥物「珍珠」金雪，在節目最後驚喜現身。 看到她健康成長的模樣，讓演員和觀眾都忍不住紅了眼眶T^T

戲裡戲外都是家人：金善映不敢再靠近童星，高庚杓心情複雜

當年在劇中總是在吃喝睡的金雪，如今已是國中二年級的資優生，不僅外型長高很多，穩重的氣場與成熟的談吐更是判若兩人。 見到金雪後，演員們紛紛抹著眼淚和她擁抱問好，而飾演珍珠媽媽和哥哥的金善映、高庚杓，更是情緒復雜到一度不敢靠近。



金善映哭著回憶，當初拍戲時真的把金雪當做女兒看待：「最後一天拍攝結束時，金雪睡得迷迷糊糊被媽媽背著離開，看著那個背影，感覺就像送走親生女兒一樣。」而在拍攝與婆婆吵架的戲份時，金善映也會下意識先捂住金雪的耳朵，就怕嚇到她。 從那之後，金善映決定再也不能投入這樣深的感情，後來與其他童星拍戲時都刻意保持距離。



高庚杓則含淚坦言，第一次遇到這樣複雜的感情：「以前在片場總是把她抱在懷裡，現在她長大了，我感到又開心又震驚，卻無法靠近。 心情好奇怪，說不上是單純的開心或難過。」



從「吃播女孩」到「英才少女」：金雪成熟談吐震驚全場

金雪拍《請回答1988》時只有5歲，很多記憶都已模糊，但仍記得吃超大鯉魚糖吃到嘴巴痛、為了拍哭戲而被導演努力嚇哭，以及喝完香蕉牛奶直接在臥室睡著。 劇組為了不吵醒她，後續拍攝時都保持輕聲細語。



金雪分享道，自己國小六年都在「英才院」，比起學習優秀，更重要的是有很多新奇的想法，將來目標則是升入國文系。 被羅PD問到有沒有「新奇又有趣的想法」時，金雪笑著說：「這件事需要看個人素養。」高端的措辭讓大家都感到驚訝，高庚杓更感慨：「感到自己變得很渺小...」

金雪透露，印象最深的一場戲是成寶拉告訴珍珠「世上沒有耶誕老人」，飾演寶拉的柳惠英聽到後深感自責。 不過金雪坦言自己並沒有很受衝擊，因為：「我本來也在懷疑耶誕老公公的存在！」眾人忍不住感慨：不愧是英才生！XD



金雪雖然是 MT 活動中最晚加入的人，但表現活躍，參與了最後的猜台詞遊戲跟聚餐。 她感慨說，與大家久違重逢後，仿彿又回了5歲的時光，心中產生了一種家族愛。

永遠的雙門洞：這部劇是大家共同的底氣

節目尾聲，演員們在個別採訪中流露真情。 惠利哽咽表示：「是在困難時刻給予我力量、讓我成長的作品。」朴寶劍也紅著眼眶說道：「我的作品履歷中能有《請回答1988》，感到非常幸福。」

最後，全員互相擁抱告別，場面再次陷入淚海。 不管對演員還是觀眾而言，這部劇都有著獨一無二的意義、超越時間的魔力，讓所有人瞬間回到那個溫暖的 1988 年，真的感謝編導和演員帶給大家這份「仍在進行時」的美好。【香港觀眾可於 Viu 收看哦～】



