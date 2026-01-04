70位演艺圈专业人士评选2026年期待作《21世纪大君夫人》《人类X九尾狐》等多部韩剧来袭！

正如俗话所说「能成大器的树，从嫩芽就能看出来」，能够成功的作品，往往在企划与制作阶段就已在相关人士之间口耳相传。在内容泛滥的时代里，业界人士今年特别看好的最期待韩剧作品究竟是哪些呢？

韩媒 TV Daily 迎接丙午年新年，进行了一项可提前预测 2026 年戏剧市场走向的问卷调查。共有来自 26 家经纪公司的 70 名相关人士参与，每人各自选出 1 部电视频道戏剧、1 部 OTT 系列作品。



◆ 电视剧：IU×边佑锡、浪漫喜剧女王：朴信惠、全智贤×池昌旭

2026 年电视剧期待作第 1 名为 MBC《21世纪大君夫人》（12 票）。预计於上半年播出，以 21 世纪君主立宪制的大韩民国为背景，描写一位拥有一切却因「平民」身分而感到烦躁的财阀女性，与身为王子却什么都无法拥有、因此感到悲伤的男子之间的浪漫故事，并在Disney+独家上线。



这也是在《背著善宰跑》掀起现象级热潮后，边佑锡推出的首部后续作品，以及凭藉《苦尽柑来遇见你》登上收视女王宝座的 IU 的合作之作，备受瞩目。相关人士也一致将「演员卡司」列为最大期待理由。此外还有「以现代版君主立宪制这一独特概念为基础，兼具经典情感与潮流感的作品」、「曾打造《还魂》压倒性美术风格、《金秘书为何那样》细腻情感线的朴峻华导演令人期待」、「从『嫌恶关系』转变为爱恨交织的罗曼史是最大看点」等多样意见。



第 2 名则由 tvN《卧底洪小姐》与 JTBC《人类X九尾狐》以 6 票并列。将於 17 日播出的《卧底洪小姐》以 1990 年代世纪末为背景，讲述 30 多岁菁英证券监督官洪金宝，为追查可疑资金流向，伪装成 20 岁基层职员潜入证券公司所展开的办公室喜剧。相关人士表示，期待「『值得信赖的演员』朴信惠带来的喜剧演出」、「作家、导演、演员组合稳定」等。



同样获得高票的《人类X九尾狐》是一部描写魅惑人类的妖物，与吸引妖物的人类，在命运交会点相遇的未知数（X）奇幻浪漫喜剧，全智贤、池昌旭已确定出演，并将於今年初开拍。相关人士指出期待重点包括「池昌旭与全智贤将展现的化学反应」、「浪漫喜剧与奇幻元素结合的类型趣味」。





第 3 名为 JTBC《每个人都在与自己的无价值作斗争》（4 票）。该剧以电影圈为背景，描绘人类内心对无价值感的烦恼与抗争，由《又是吴海英》、《我的大叔》、《我的出走日记》的编剧朴海英，与《气象厅的人们》《山茶花开时》的车荣勋导演携手合作而备受关注。演员阵容包括具教焕、高允贞、吴正世、姜末今等。相关人士表示「朴海英作家＆车荣勋导演的可信组合」、「期待信赖的演员们将呈现什么样的面貌」。



第 4 名则由多部获得 3 票的作品并列，包括：

MBC《在你灿烂的季节》（对浪漫悬疑类型的期待、李圣经、蔡钟协等卡司）



SBS《神与律师事务所》（奇幻与法庭剧的结合、对柳演锡的信任感）



tvN《春日狂热》（扎实的网漫原作、安普贤刺青造型的新转变）



tvN《100日的谎言》（金裕贞在《亲爱的 X》后状态正佳的后续作、对朴珍荣的期待）



tvN《隐秘的监察》（申惠善、孔明、金材昱的『值得信赖演员』组合、对作家与导演的期待）



此外，获得 2 票的作品还有许多，包括：即将於 2 日首播的 MBC《法官李汉英》，SBS《金部长》，tvN《由美的细胞小将3》《Four Hands／四手联弹》，ENA《稻草人》等；获得 1 票的则有 KBS2《恩爱的盗贼大人》，MBC《已婚妇女杀手》，SBS《胜算在握》《虽然从今天开始是人类》《美丽新世界》，tvN《把宇宙给你》《后宫的男人们》《第二个信号》......等，共 18 部作品被提及。

明天会再继续分享演艺圈专业人士评选出的 OTT 串流平台系列作品，一起期待吧！

