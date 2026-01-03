【圖】池晟重磅回歸！新劇《法官李漢英》今日開播，攜朴喜洵、元真兒上演「腐敗法官」重生逆襲的正義審判

MBC全新金土劇《法官李漢英》1月2日下午在首爾舉辦發佈會，導演李在珍攜手主演池晟、朴喜洵、元真兒、太元碩、白珍熙、吳世英及黃熙聯袂出席，為劇集首播預熱。

《法官李漢英》改編自同名網絡小說，講述曾經淪為大型律師事務所的奴隸、常作出不公判決的法官李漢英，在意外回歸到 10 年前之後，決定糾正錯誤，以全新的選擇懲治極惡勢力，是一部實現正義的重生復仇劇，已於1月2日正式開播。



池晟飾演「李漢英」，出身卑微的忠南地方法院單獨法官，前世曾為利益淪為權貴爪牙，重生後決心逆轉人生，成為真正的正義守護者。







朴喜洵飾演「姜信鎮」，首爾中央地方法院法官，視法律為權力工具。





池晟與朴喜洵現場上演「相愛相殺」：







元真兒飾演「金珍雅」，首爾中央地檢檢察官，為深入調查父親舊案，與李漢英展開合作。







太元碩飾演「石正浩」，雖然經營高利貸、常被誤認為黑幫，實際是重情重義的經營奇才，也是李漢英的摯友與堅定協助者。





白珍熙飾演「宋娜妍」，充滿正義感的行動派熱血記者，李漢英的媒體協助者。





吳世英飾演「柳世熙」，律所豪門千金，在前世將李漢英當傭人使喚，今生卻首次被他吸引，產生不自信。





黃熙飾演「朴哲宇」，剛正不阿、不擅阿諛奉承的忠南地檢檢察官，與回歸後的李漢英共同解決案件。





