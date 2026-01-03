【图】池晟重磅回归！新剧《法官李汉英》今日开播，携朴喜洵、元真儿上演「腐败法官」重生逆袭的正义审判
（封面图源：TVDaily）

MBC全新金土剧《法官李汉英》1月2日下午在首尔举办发布会，导演李在珍携手主演池晟、朴喜洵、元真儿、太元硕、白珍熙、吴世英及黄熙联袂出席，为剧集首播预热。

《法官李汉英》改编自同名网络小说，讲述曾经沦为大型律师事务所的奴隶、常作出不公判决的法官李汉英，在意外回归到 10 年前之后，决定纠正错误，以全新的选择惩治极恶势力，是一部实现正义的重生复仇剧，已於1月2日正式开播。
（图源：TVDaily）

池晟饰演「李汉英」，出身卑微的忠南地方法院单独法官，前世曾为利益沦为权贵爪牙，重生后决心逆转人生，成为真正的正义守护者。
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）

朴喜洵饰演「姜信镇」，首尔中央地方法院法官，视法律为权力工具。
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）

池晟与朴喜洵现场上演「相爱相杀」：
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）

元真儿饰演「金珍雅」，首尔中央地检检察官，为深入调查父亲旧案，与李汉英展开合作。
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）

太元硕饰演「石正浩」，虽然经营高利贷、常被误认为黑帮，实际是重情重义的经营奇才，也是李汉英的挚友与坚定协助者。
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）

白珍熙饰演「宋娜妍」，充满正义感的行动派热血记者，李汉英的媒体协助者。
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）

吴世英饰演「柳世熙」，律所豪门千金，在前世将李汉英当佣人使唤，今生却首次被他吸引，产生不自信。
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）

黄熙饰演「朴哲宇」，刚正不阿、不擅阿谀奉承的忠南地检检察官，与回归后的李汉英共同解决案件。
（图源：TVDaily）
（图源：TVDaily）

