韓國超人氣男團SEVENTEEN再次來港 舉行SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG

韓國超人氣組合SEVENTEEN即將於2026年2月28日及3月1日假啟德主場館舉行演唱會 — SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG，這將是他們繼上年9月來港舉行演唱會後，再次在啟德主場館開唱。

票價分為港幣$2,899、$2,299、$2,099、$1,899、$1,599、$1,099及 $899，所有購買$2,899門票的觀眾將可參與演前彩排，獲得一套專屬頸繩及通行證，並享有優先入場資格。成功在2026年1月2日上午10時 至 2026年1月4日晚上11時59分期間於Weverse 登記的CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員可於2026年1月20日上午10時至晚上11時59分經快達票(HK TICKETING) 參與會員優先購票。Trip.com優先購票將於2026年1月21日上午10時至晚上11時59分於Trip.com進行。公開售票將於2026年1月22日上午10時透過快達票(HK TICKETING) 正式發售。

SEVENTEEN從上年9月在仁川開始以「NEW_」為題的巡演，隨即在香港舉行了首個海外場次，並於年末陸續走訪華盛頓及洛杉磯、愛知、大阪、東京、福岡等城市，用他們獨有的舞台魅力吸引世界各地的粉絲。這次再回到香港開唱，不僅為3月的新加坡、曼谷及布拉幹站的亞洲巡演拉開序幕，也回應了上年兩場火速爆滿的香港演唱會的熱烈呼聲。為了讓更多粉絲得以見證SEVENTEEN的精彩表演，他們相隔5個月再次來港，相信將會帶著令人驚喜的全新舞台震懾現場觀眾，絕對不容錯過！

售票詳情

SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG

日期： 2026年2月28日及3月1日（星期六及星期日）

時間： 晚上6時

地點： 啟德主場館

門票：

（座位）$2,899*、$2,299、$2,099、$1,899、$1,599、$1,099及 $899

（企位）$2,099

*所有購買$2,899門票的觀眾將可參與演前彩排，獲得一套專屬頸繩及通行證，並享有優先入場資格。

CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票登記

2026年1月2日（星期五）上午10時 至 2026年1月4日（星期日）晚上11時59分 (當地時間)

必須於上述登記期間到Weverse登記方可參與會員優先購票，登記詳情請上Weverse查閱。

CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票

2026年1月20日（星期二）上午10時至晚上11時59分 (當地時間)

售票平台：快達票 (HK TICKETING)

網上購票：https://hkt.hkticketing.com/

Trip.com優先購票

2026年1月21日（星期三）上午10時至晚上11時59分 (當地時間)

售票平台：Trip.com

網上購票：www.trip.com

公開發售

2026年1月22日（星期四）上午10時起 (當地時間)

售票平台：快達票 (HK TICKETING)

網上購票：https://hkt.hkticketing.com/

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

