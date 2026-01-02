《黑白大廚2》林盛根狂奔做菜衝進前7名！五花排味道引發觀眾好奇，幽默回：「目前可以展示的店家為0家」

林盛根主廚在《黑白大廚：料理階級大戰2》中，播出初期一度被視為「虛張聲勢」的角色，但隨著節目推進，他憑藉出眾的料理實力成功挺進前7名。

在上週播出中，林盛根和釀酒的尹酒母搭檔，兩人討論後決定必須迅速完成並端上料理，過程中不斷試味和調整，最終完成的「五花排佐涼拌蘿蔔絲」獲得兩位評審一致好評，讓不少觀眾看得直呼好奇味道。



而林盛根也於31日在個人 IG 上分享心情寫道：「我是『大叔猛獸』林짱（임짱），昨天的節目大家看得開心嗎？我也沒想到自己會跑得那麼拼，難怪隔天身體完全不聽使喚。」他也笑說：「不過多虧我用遁地術努力奔跑，才換來這麼寶貴的結果。」

接著林盛根說：「在我身旁非常努力的尹酒母，等待結果時緊握雙手的那一幕，即使再看一次仍讓人感動。」他也說：「我要把這份榮耀獻給和我一起拼命『用遁地術』完成美味包飯醬和涼拌蘿蔔絲的尹酒母，真的非常感謝。下次醃辛奇（泡菜）的時候記得叫我，我會認真削蘿蔔的。」



此外，林盛根也回應觀眾詢問表示：「真的有很多人想吃節目中出現的五花排，但目前可以展示的店家為0家，所以暫時無法讓大家品嚐，真的很抱歉，請再稍微耐心等一下。」最後他仍以幽默語氣作結：「我會再用遁地術回來找大家的！」



貼文一公開，韓網友也紛紛留言：「可以展示的店家爲0家 哈哈哈」、「喜歡大叔，好有趣啊」、「爲大叔猛獸加油」、「我想吃五花排」、「感覺聽到聲音了」、「一定要拍酒母和醃辛奇的樣子給我看」、「不是 自我炫耀宣傳都成功了啊 哈哈哈」、「林讚好想吃排骨，所以快點開一家店吧」、「明星氣質瘋了」等等。



