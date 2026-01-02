風暴再升級！朴娜勑前經紀人爆「被她酒杯砸臉縫4针」 警方收下2週傷單

韓國知名搞笑藝人朴娜勑的霸凌爭議越演越烈，如今竟爆出「動手傷人」內幕！最新消息指出，前經紀人已向警方提交傷害診斷書，指控朴娜勑曾對他施暴，事件正式進入司法攻防戰。

根據韓媒《文化日報》1日報導，前經紀人已向警方提交由醫院開立的「需休養治療2週」診斷書及治療紀錄。他指控，2023年8月某天朴娜勑在喝酒時突然朝他臉部猛砸酒杯，酒杯當場碎裂，導致他臉部瘀傷、手部嚴重劃傷，送醫後不得不縫合處理。該經紀人強調，事發後他立即前往急診，至今傷勢影響工作，因此決定正式提告朴娜勑「特殊傷害」等罪名。面對指控，朴娜勑方面火速否認，表示：「根本沒有發生過砸酒杯傷人的事。」但坦承：「朴娜勑確實曾因情緒激動把酒杯摔在地上，當時在場的經紀人與友人聽到聲音後過來清理。但絕對沒有朝經紀人丟擲酒杯。」雙方說法明顯矛盾，警方已接手調查相關事證。



這已不是朴娜勑第一次遭身邊人指控。 去年12月，多名前經紀人聯合爆料她長期職場霸凌、施壓，更驚爆她涉嫌接受非法注射（即「注射阿姨」疑雲），風暴延燒整個演藝圈。 前員工們不僅告發她涉嫌《特定經濟犯罪加重處罰法》，指控她將公司資金私用於前男友等個人用途，近日更傳出法院已批準對朴娜勑財產的「不動產扣押」申請，顯示案情日趨嚴峻。



朴娜勑牽連出的「注射阿姨」非法醫療案持續擴大，包括SHINee成員Key、知名吃播網紅挑食的新姐（입짧은햇님）都已承認曾接受該密醫到府施打針劑，兩人目前皆暫停演藝活動反省。 首爾江南警局正加緊調查這位化名「打針阿姨」的李姓女子，她涉嫌違反《醫療法》、《藥事法》及《麻醉品管理法》（濫用精神藥物），警方近期已對她下達「出境禁令」，防止潛逃。

