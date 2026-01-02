《黑白大厨2》林盛根狂奔做菜冲进前7名！五花排味道引发观众好奇，幽默回：「目前可以展示的店家为0家」

林盛根主厨在《黑白大厨：料理阶级大战2》中，播出初期一度被视为「虚张声势」的角色，但随著节目推进，他凭藉出众的料理实力成功挺进前7名。

在上周播出中，林盛根和酿酒的尹酒母搭档，两人讨论后决定必须迅速完成并端上料理，过程中不断试味和调整，最终完成的「五花排佐凉拌萝卜丝」获得两位评审一致好评，让不少观众看得直呼好奇味道。



而林盛根也於31日在个人 IG 上分享心情写道：「我是『大叔猛兽』林짱（임짱），昨天的节目大家看得开心吗？我也没想到自己会跑得那么拼，难怪隔天身体完全不听使唤。」他也笑说：「不过多亏我用遁地术努力奔跑，才换来这么宝贵的结果。」

接著林盛根说：「在我身旁非常努力的尹酒母，等待结果时紧握双手的那一幕，即使再看一次仍让人感动。」他也说：「我要把这份荣耀献给和我一起拼命『用遁地术』完成美味包饭酱和凉拌萝卜丝的尹酒母，真的非常感谢。下次腌辛奇（泡菜）的时候记得叫我，我会认真削萝卜的。」



此外，林盛根也回应观众询问表示：「真的有很多人想吃节目中出现的五花排，但目前可以展示的店家为0家，所以暂时无法让大家品尝，真的很抱歉，请再稍微耐心等一下。」最后他仍以幽默语气作结：「我会再用遁地术回来找大家的！」



贴文一公开，韩网友也纷纷留言：「可以展示的店家爲0家 哈哈哈」、「喜欢大叔，好有趣啊」、「爲大叔猛兽加油」、「我想吃五花排」、「感觉听到声音了」、「一定要拍酒母和腌辛奇的样子给我看」、「不是 自我炫耀宣传都成功了啊 哈哈哈」、「林赞好想吃排骨，所以快点开一家店吧」、「明星气质疯了」等等。



