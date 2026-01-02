Nana 勇救母親竟遭入室強盜反告「殺人未遂」！經紀公司震怒：利用名人身份惡意傷害，絕不寬貸

女團 After School 出身的演員 Nana（林珍兒）去年底遭遇入室搶劫，日前竟傳出遭到歹徒「惡意反告」。 據多位法律界與演藝圈人士透露，去年 11 月闖入 Nana 家中行竊、因涉嫌「特殊強盜傷害罪」遭拘留的 A 某，近期在調查中對 Nana 提起訴訟，荒謬主張 Nana 在制伏他的過程中構成「殺人未遂」及「特殊傷害」。

歹徒推翻供詞「賊喊捉賊」企圖爭取減刑

正在接受審判的 A 某，一反調查初期的認罪態度，近期推翻陳述，主張：「犯案當時並未攜帶兇器，也未對受害者造成傷害。」

事實上，Nana 與母親在制伏持械的 A 某時所造成的傷勢，先前已被檢警認定為「正當防衛」。原本 Nana 一方考慮到 A 某年紀尚輕，曾考慮從寬處理，但在得知 A 某惡意反告後，已轉為「絕不和解」的強硬立場，計劃採取「誣告罪」等所有法律手段追究到底。



專家指出，「強盜傷害罪」在韓國法律中屬於重罪，法定刑下限甚至高於殺人罪。A 某孤注一擲反告 Nana「殺人未遂」，可能是想製造混亂、將自己包裝成「防衛過當的受害者」，以減輕刑期。

經紀公司痛批「反人倫行徑」

Nana 所屬經紀公司於 2 日發表嚴正聲明，指出加害者不僅毫無反省之意，更利用被害者身為「名人」的弱點，發動惡意訴訟，透過違反人倫的行徑引發二次傷害。

經紀公司強調，搜查機關已明確證實加害者的犯罪事實，Nana 與家人身心遭受極其嚴重的侵害，至今仍承受著巨大的肉體與精神痛苦。面對加害者令人憤怒的挑釁，經紀公司表示：「我們將以保護藝人權益為首要，對加害者採取民事、刑事上一切可能的法律制裁。」



【事件回顧】深夜驚魂！Nana 與強盜搏鬥救母

去年 11 月，30 多歲的男子 A 某持兇器闖入 Nana 家中，在屋內發現 Nana 的母親後便用兇器威脅、索要財物。 被尖叫聲驚醒的 Nana 為了救母親衝出房間，並與 A 某發生肢體衝突，最終母女二人合力制伏 A 某並報警。 過程中 Nana 受了傷，母親也因被 A 某掐住脖子而受傷送醫，A 某則是下巴部位受到因兇器導致的裂傷。

警方判定 Nana 母女的行為符合刑法第 21 條第 1 項規定的「正當防衛」，當時並未對其立案：「受害者確實遭受了實質侵害，在防衛過程中並未對被告造成致命傷害，綜合判斷後認定為正當防衛。」

儘管遭受巨大精神打擊，Nana 仍展現專業精神，持續消化既定行程。 經紀公司感性表示：「Nana近期經歷了艱難的時刻，但多虧粉絲們溫暖的支持與鼓勵，決定重新展開活動。」



