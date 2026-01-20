夜闖Nana宅還瞎扯「以為空屋」！強盜離譜辯稱「Nana先拿兇器攻擊我」網怒轟：當事人救母還要被汙衊？

女團After School出身的藝人 Nana（林珍兒） 去年驚傳住家遭歹徒闖入，於昨日（20日）在議政府地方法院展開首輪審理。 涉案的34歲金姓男子在庭上語出驚人，不僅全面否認強盜意圖，更聲稱自己才是「單方面被Nana毆打」，離譜辯詞引發全韓輿論憤慨。

根據檢方起訴內容，金男涉嫌於去年 11 月 15 日凌晨 6 點左右，利用梯子爬上 Nana 豪宅陽台，趁門窗未鎖闖入屋內。 他在撞見 Nana 的母親後，隨即實施掐脖、恐嚇等暴力行為企圖索要財物。 正在睡覺的 Nana 聽到母親尖叫後衝出並試圖阻止，雙方隨即爆發激烈的肢體衝突，最終母女合力將金男制服。 據悉，金男在混亂中下巴遭兇器割傷。



在當天的審理中，金男的辯護律師表示：「被告當時以為是空屋，進入只是想行竊，並沒有強奪財物的意圖。」律師強調金男當時並未攜帶兇器，是 Nana 自己拿著兇器衝出來並揮舞，金男反而是在抵抗Nana的攻擊，遭到單方面毆打。

金男本人也主張：「當時因為 Nana 的母親大聲尖叫，為了讓她冷靜才抓住了她的肩膀，絕對沒有掐脖子的行為。」關於犯案動機，金男稱因為經濟困難，透過網路搜尋鎖定富人區，只想進空屋偷點東西而已。 金某已向法官請求鑑定兇器上的指紋，試圖證明兇器並非由他帶入。

針對 Nana 方面提交的傷情診斷書，被告方也主張：「Nana 所受的傷是在攻擊被告的過程中產生的『加害痕跡』，而非抵禦攻擊的『防禦痕跡』。」為了確認 Nana 的傷情診斷是否屬實，金男還申請傳喚醫生出庭作證，但法庭認為醫生的口頭陳述難以作為客觀證據，要求其重新考慮。



由於雙方說法極其對立，法庭已決定傳喚 Nana 及其母親出庭作證。 下一次審理預計於 3 月 10 日在同一法庭舉行。

金男「反咬一口」的辯解讓韓國論壇瞬間炸鍋，網友留言狠批：「誰叫你闖進被人家裡？」、「是 Nana 邀請你去的嗎？ 被打也是活該」、「聽他那樣講還以為是 Nana 闖入他家勒」、「陌生人凌晨闖進我家，難道我要打招呼說『您怎麼來了？』真是瘋得不輕」、「小偷都在掐我媽脖子了，就算把他腦袋敲爛也沒話說吧？」、「闖入住宅本身就是犯罪，Nana是正當防衛，憑什麼還要讓受害者出庭受折磨？」、「若在美國，有人闖進家門的瞬間開槍射殺都是無罪的，外國人看到這案件一定覺得超荒謬」。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞