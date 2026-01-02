《继承者们》、《明日如歌》赵润宇突抛震撼弹：结婚＋退圈！为爱息影15年演员生涯说掰掰

以《花美男拉面店》出道的演员赵润宇，在新年第一天抛出双重震撼弹！他无预警宣布将结束15年的演员生涯，同时与交往超过4年的圈外女友结婚，消息一出让粉丝相当震惊与舍不。

赵润宇1日在个人SNS上传多张与女友的甜蜜合照，并写下长文宣告人生重大决定。 他表示：「经过长时间的苦恼，我遇到了想共度一生的珍贵缘分。 为了描绘属於我们两人的平凡日常，我决定放下长达15年的演员工作。」



他坦言从21岁出道以来，15年间只专注於演员这个职业，这些时光非常珍贵，因此是经过长时间慎重考虑后，才终於做出这个决定。 「我剩余的人生，想第一次也是唯一一次，与想要守护一辈子的人一起有趣地描绘下去。 请大家祝福我与交往超过4年、既是珍贵恋人也是最亲密朋友的她，一起展开的日常生活。」



赵润宇於2011年透过tvN《花美男拉面店》出道，饰演「禹贤宇」一角打开知名度。 随后他在多部热门剧中展现不同面貌，经典角色包括：SBS《欲戴王冠，必承其重-继承者们》（2013）饰演富家子「文俊英」; KBS《明日如歌》（2014）饰演「李在容」和SBS《姐姐风采依旧》（2017）饰演财阀三世「具世俊/申世俊」，从玩世不恭到黑化的精湛演技令人印象深刻。赵润宇的最后一部作品是2023年的ENA剧集《陌生人》，为15年的演艺生涯划下句点。



虽然粉丝们对再也无法在萤光幕上看到他的身影感到惋惜，但对於他勇敢追寻「第二人生」的决定，仍涌入大量的祝福与支持，希望他能与爱人一起谱写幸福的未来。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻