【韓網熱門】金銀淑歷代作品等級表！《黑暗榮耀》《陽光先生》《鬼怪》登頂，《許願吧，精靈》《The King》墊底

近日有韓國網友為著名編劇金銀淑的歷代作品進行排名，包括《鬼怪》《黑暗榮耀》等等，引起大量討論！

該網友給出的等級表如下：

S級：《黑暗榮耀》《陽光先生》《鬼怪》

A+級：《市政廳》《太陽的後裔》《秘密花園》

A級：《巴黎戀人》《布拉格戀人》《戀人》

B級：《紳士的品格》《繼承者們》《真愛On Air》

C級：《許願吧，精靈》《The King：永遠的君主》

김은숙 작가 드라마 티어표.



S급은 진짜 레전드. pic.twitter.com/2nE0U1j7xX — 이지킬 (@Seeujune11) October 6, 2025

韓國網友評論：

1. 《繼承者們》金潭那時超令人心動的啊！

2. B級的當時也都超級紅啊kkk《許願吧，精靈》確實有點kkk

3. 《紳士的品格》也蠻好看kkk

4. S級真的都是人生必看韓劇耶

5. 《許願吧，精靈》不是F級嗎？

6. 我認為《陽光先生》是SSS級，《鬼怪》是SS級

7. 把《秘密花園》升上SS吧，那部真的是唯一會重刷的作品

8. 寫這個排名的人大概沒實時追過《巴黎戀人》吧，我當時還是小孩，但記得全世界都在看那部戲

9. 《真愛On Air》排名太低了吧，我認為至少是A級

10. 以收視率來說，我認同這個等級表

11. 我來說句真心話：《The King》比《許願吧，精靈》好看

12. 怎麼回事，我剛熬夜追完《許願吧，精靈》，很好看啊

13. 寫這個表的人可能根本沒看完《許願吧，精靈》，我猜很多人沒看完就棄劇了，其實後半段劇情超精彩

14. 《許願吧，精靈》第11集是A+級

15. 後半段哭到不行，看得太難受了ᅲᅲ要好好活下去啊，奇嘉盈和精靈ᅲᅲ在我心中是S級的神劇

出處：https://theqoo.net/hot/3943007420

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞