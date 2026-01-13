朴信惠公開心中代表作《繼承者們》！透露穿校服作品總受歡迎，現在演喜劇更得心應手！

哇～《繼承者們》竟然已經是這麼久以前的劇了！有沒有人當年也是每週等更新呢 XD

日前公開的「YouTube 河智英」中，朴信惠作為新年第一位來賓登場，她與主持人河志英面對面聊天，坦率分享自己的演技人生和生活點滴。

朴信惠回顧自己的演藝生涯時，把《繼承者們》視為自己的人生代表作。她回想：「那已經是12年前的作品了，前陣子有人跟我說『我小學的時候就看過《繼承者們》』，那一刻才真正感受到時間過得這麼快。」河志英打趣說，只要朴信惠一穿上制服，作品就會特別受歡迎。朴信惠也透露，像《繼承者們》、《皮諾丘》以及《Doctors》這些穿校服的作品，都受到觀眾熱烈喜愛。



朴信惠聊到當時的心路歷程和成長經驗。她說：「20多歲的時候，我很難接受別人的玩笑。」拍《繼承者們》的時候，如果同齡演員開玩笑，她總是認真回應，結果還被李敏鎬問：「你為什麼這麼認真啊？」但相信這些小插曲，也成為她演藝路上珍貴的回憶啦！



隨著經驗累積、心態更從容，朴信惠也坦言這種改變自然融入演技。她說：「最近喜劇演得輕鬆多了。」也讓人更加期待她的新作品《臥底洪小姐》！這次她將飾演天生看起來很年輕的女職員「洪薔薇」，偽裝成20歲高中畢業生，潛入汝矣島一家「韓民證券」危機管理本部，調查可疑資金流動。



而《臥底洪小姐》由朴信惠和高庚杓主演，故事背景在1990年代，30多歲的精英證券監察官洪金寶（朴信惠 飾）在捕捉到可疑資金流向後，化身20歲基層專員展開一連串橫衝直撞的辦公室喜劇。這部充滿復古風格的新劇將於1月17日首播。



