融融、咪蕾走入60年代茶房，變身學生吹韓劇風！生魚片飄阿摩尼亞味，咪蕾秒忘中文，融融嚐盲鰻壯陽？！

八大綜合台自製實境旅遊節目《自由的旅行者》第二季，這次由搭檔咪蕾帶路，和主持人融融造訪多部韓劇取景的60年代復古茶房，店內充滿懷舊風格的傢俱和擺設，為了融入環境氛圍，融融和咪蕾特地換上韓國早年的學生制服並拍照留念，咪蕾大笑說，很像父母親那個年代會穿的制服，融融則被虧看起來像「學長」，但也讓他直呼，兩人這身打扮造型像走入韓劇裡！

《自由的旅行者》全新第二季本週六（3日）晚間八點播出韓國釜山懷舊品茶餐廳，以及當地特色料理。復古茶房的老闆娘，介紹鎮店之寶「雙和茶」，這款以當歸、生薑等中藥材熬煮的養生茶，搭配生蛋黃飲用，是韓國六、七零年代相當流行的飲品，融融稱味道很像喝藥燉排骨湯，也適合搭配麵線或鴨腿，完全不會有違和感。



兩人也前往熱鬧的機張市場，看到熟悉的柿子水果攤，融融好奇詢問大家喜好「軟」柿還是「硬」柿？沒想到包括融融和工作人員一面倒選硬的脆口，身為在地人的咪蕾和水果攤老闆則愛軟Q口感，意外發現同樣水果，台韓的偏好也大不同。此外，市場中絕不能錯過的松葉蟹，由於價格隨季節浮動，外景拍攝時剛好遇上高價期間，一隻重約1公斤的松葉蟹，台幣近2千元，融融當下自掏腰包大方請客；料理後的蟹肉肥美鮮甜，融融、咪蕾大啖美食，直呼太幸福！





另外兩人前往品嚐韓國特色食材「鰩魚」，利用發酵料理成生魚片，有著獨特氣味，咪蕾形容像「阿公衣櫃」，融融深吸一口氣，直言是標準的阿摩尼亞味道。由於味道太過刺激強烈，咪蕾一度講不出話，苦笑說忘了中文要怎麼講，笑翻所有人。





來到釜山也不能錯過的漁民料理──烤盲鰻，咪蕾笑稱聽說這對男生很好，融融立刻追問和壯陽有關？！盲鰻以稻草直接燒烤，帶有淡淡草香，撥開焦黑外皮後品嚐Q彈的白肉，吃得心滿意足的融融，形容滋味像極了魷魚。



《自由的旅行者》全新第二季於每週六晚間8點在八大綜合台首播。



