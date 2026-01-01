Apink四姝台湾跨年，恩地在韩得奖了！初珑P图完整体，风雨热舞笑称「雨pink」

Apink其中四成员朴初珑、尹普美、金南珠与吴夏荣，连续第二年年末在台湾跨年演出，而郑恩地人在韩国参加《KBS演技大赏》盛会亦顺利得奖。

Apink四姝继「2025台北最High新年城」表演后，再次来到台湾，南移登场「2026桃园ON AIR跨年晚会」。可惜风雨不小，成员们连续唱跳〈I’m so sick〉、〈Mr.Chu〉、〈Only One〉、〈No No No〉与〈Luv〉，后半段都可看见成员的头发被打湿。不过，成员最担心的还是台下的观众，普美第一个开口便询问台湾粉丝还好吗，相当暖心。



▼直播影片（可能有时间限制，请把握观看）



‎Apink和在台北的KARA、在云林的HIGHLIGHT都带给台湾K-POP迷满满的「回忆杀」，但当然有人好奇Apink为何为何五缺一，最关键应是恩地人在韩国参加《2025 KBS演技大赏》。演技大赏是三大无线台年末重要盛事，恩地睽违8年再主演KBS电视剧，以《24小时健身俱乐部》拿下人气奖也和搭档李浚荣共获最佳CP赏。



队长初珑跨年后发文：「不愧是雨pink，在2025年最后一天也淋著雨结束了！非常感谢下雨天来为我们加油的台湾Panda们！2026年随著新专辑的开始，会成为更有意义的一年！今年也请多多关照成员们！公司职员们！还有我们的Panda们！！！」初珑不忘在韩国的恩地，把恩地「新鲜」的得奖照P了进来，恩地大概是看画面很违和，底下搞笑留言：「只有我在唱歌吗？」



Apink官方频道元旦也准时上传成员们招呼影片祝Panda们新年快乐。最重要的是，Apink即将迎来出道15周年，全新迷你专辑《RE : LOVE》5日正式发行，主打歌〈Love Me More〉官方日前已小小剧透！期待五人完整体全新活动！



