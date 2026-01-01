《2025 SBS演技大賞》紅毯！《完美秘書》韓志旼＆李浚赫、《宇宙Marry Me？》崔宇植＆庭沼珉、《一吻爆炸》張基龍＆安恩真齊亮相！

《2025 SBS演技大賞》於31日晚間登場，今年 SBS 的戲劇陣容同樣豪華，眾星在紅毯上閃耀亮相。

主持人申東燁、蔡元彬、許楠儁



徐范俊



張東潤



金度勳



金知妍（苞娜）



車禹閔



陸星材



李浚赫



尹施允



朴炯植



張基龍



崔宇植



庭沼珉



尹啟相



金智勳



韓志旼



全余贇



安恩真



李帝勳、表藝珍



