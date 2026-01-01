《2025 SBS演技大賞》紅毯！《完美秘書》韓志旼＆李浚赫、《宇宙Marry Me？》崔宇植＆庭沼珉、《一吻爆炸》張基龍＆安恩真齊亮相！

（封面圖源：TVDaily）
《2025 SBS演技大賞》於31日晚間登場，今年 SBS 的戲劇陣容同樣豪華，眾星在紅毯上閃耀亮相。
主持人申東燁、蔡元彬、許楠儁主持人申東燁、蔡元彬、許楠儁（圖源：TVDaily）
徐范俊徐范俊（圖源：TVDaily）
張東潤張東潤（圖源：TVDaily）
金度勳金度勳（圖源：TVDaily）
金知妍（苞娜）苞娜（圖源：TVDaily）
車禹閔車禹閔（圖源：TVDaily）
陸星材陸星材（圖源：TVDaily）
李浚赫李浚赫（圖源：TVDaily）
尹施允尹施允（圖源：TVDaily）
朴炯植朴炯植（圖源：TVDaily）
張基龍張基龍（圖源：TVDaily）
崔宇植崔宇植（圖源：TVDaily）
庭沼珉庭沼珉（圖源：TVDaily）
尹啟相尹啟相（圖源：TVDaily）
金智勳金智勳（圖源：TVDaily）
韓志旼韓志旼（圖源：TVDaily）
全余贇全余贇（圖源：TVDaily）
安恩真安恩真（圖源：TVDaily）
李帝勳、表藝珍李帝勳、表藝珍（圖源：TVDaily）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究