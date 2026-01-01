《2025 SBS演技大賞》紅毯！《完美秘書》韓志旼＆李浚赫、《宇宙Marry Me？》崔宇植＆庭沼珉、《一吻爆炸》張基龍＆安恩真齊亮相！
廣告

《2025 SBS演技大賞》紅毯！《完美秘書》韓志旼＆李浚赫、《宇宙Marry Me？》崔宇植＆庭沼珉、《一吻爆炸》張基龍＆安恩真齊亮相！

韓劇   2026年1月1日   星期四15:24   Yuan  

（封面圖源：TVDaily）

《2025 SBS演技大賞》於31日晚間登場，今年 SBS 的戲劇陣容同樣豪華，眾星在紅毯上閃耀亮相。

主持人申東燁、蔡元彬、許楠儁
主持人申東燁、蔡元彬、許楠儁（圖源：TVDaily）

徐范俊
徐范俊（圖源：TVDaily）

張東潤
張東潤（圖源：TVDaily）

金度勳
金度勳（圖源：TVDaily）

金知妍（苞娜）
苞娜（圖源：TVDaily）

車禹閔
車禹閔（圖源：TVDaily）

陸星材
陸星材（圖源：TVDaily）

李浚赫
李浚赫（圖源：TVDaily）

尹施允
尹施允（圖源：TVDaily）

朴炯植
朴炯植（圖源：TVDaily）

張基龍
張基龍（圖源：TVDaily）

崔宇植
崔宇植（圖源：TVDaily）

庭沼珉
庭沼珉（圖源：TVDaily）

尹啟相
尹啟相（圖源：TVDaily）

金智勳
金智勳（圖源：TVDaily）

韓志旼
韓志旼（圖源：TVDaily）

全余贇
全余贇（圖源：TVDaily）

安恩真
安恩真（圖源：TVDaily）

李帝勳、表藝珍
李帝勳、表藝珍（圖源：TVDaily）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 《2025 SBS演技大賞》紅毯！《完美秘書》韓志旼＆李浚赫、《宇宙Marry Me？》崔宇植＆庭沼珉、《一吻爆炸》張基龍＆安恩真齊亮相！
© 2026 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手