《2025 SBS演技大赏》红毯！《完美秘书》韩志旼＆李浚赫、《宇宙Marry Me？》崔宇植＆庭沼珉、《一吻爆炸》张基龙＆安恩真齐亮相！

《2025 SBS演技大赏》於31日晚间登场，今年 SBS 的戏剧阵容同样豪华，众星在红毯上闪耀亮相。

主持人申东烨、蔡元彬、许楠儁



徐范俊



张东润



金度勋



金知妍（苞娜）



车禹闵



陆星材



李浚赫



尹施允



朴炯植



张基龙



崔宇植



庭沼珉



尹启相



金智勋



韩志旼



全余贇



安恩真



李帝勋、表艺珍



