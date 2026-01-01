《2025 SBS演技大赏》红毯！《完美秘书》韩志旼＆李浚赫、《宇宙Marry Me？》崔宇植＆庭沼珉、《一吻爆炸》张基龙＆安恩真齐亮相！

（封面图源：TVDaily）
《2025 SBS演技大赏》於31日晚间登场，今年 SBS 的戏剧阵容同样豪华，众星在红毯上闪耀亮相。
主持人申东烨、蔡元彬、许楠儁主持人申东烨、蔡元彬、许楠儁（图源：TVDaily）
徐范俊徐范俊（图源：TVDaily）
张东润张东润（图源：TVDaily）
金度勋金度勋（图源：TVDaily）
金知妍（苞娜）苞娜（图源：TVDaily）
车禹闵车禹闵（图源：TVDaily）
陆星材陆星材（图源：TVDaily）
李浚赫李浚赫（图源：TVDaily）
尹施允尹施允（图源：TVDaily）
朴炯植朴炯植（图源：TVDaily）
张基龙张基龙（图源：TVDaily）
崔宇植崔宇植（图源：TVDaily）
庭沼珉庭沼珉（图源：TVDaily）
尹启相尹启相（图源：TVDaily）
金智勋金智勋（图源：TVDaily）
韩志旼韩志旼（图源：TVDaily）
全余贇全余贇（图源：TVDaily）
安恩真安恩真（图源：TVDaily）
李帝勋、表艺珍李帝勋、表艺珍（图源：TVDaily）
