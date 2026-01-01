《2025 SBS演技大赏》红毯！《完美秘书》韩志旼＆李浚赫、《宇宙Marry Me？》崔宇植＆庭沼珉、《一吻爆炸》张基龙＆安恩真齐亮相！
韩剧   2026年1月1日   星期四15:24   Yuan  

（封面图源：TVDaily）

《2025 SBS演技大赏》於31日晚间登场，今年 SBS 的戏剧阵容同样豪华，众星在红毯上闪耀亮相。

主持人申东烨、蔡元彬、许楠儁
主持人申东烨、蔡元彬、许楠儁（图源：TVDaily）

徐范俊
徐范俊（图源：TVDaily）

张东润
张东润（图源：TVDaily）

金度勋
金度勋（图源：TVDaily）

金知妍（苞娜）
苞娜（图源：TVDaily）

车禹闵
车禹闵（图源：TVDaily）

陆星材
陆星材（图源：TVDaily）

李浚赫
李浚赫（图源：TVDaily）

尹施允
尹施允（图源：TVDaily）

朴炯植
朴炯植（图源：TVDaily）

张基龙
张基龙（图源：TVDaily）

崔宇植
崔宇植（图源：TVDaily）

庭沼珉
庭沼珉（图源：TVDaily）

尹启相
尹启相（图源：TVDaily）

金智勋
金智勋（图源：TVDaily）

韩志旼
韩志旼（图源：TVDaily）

全余贇
全余贇（图源：TVDaily）

安恩真
安恩真（图源：TVDaily）

李帝勋、表艺珍
李帝勋、表艺珍（图源：TVDaily）

