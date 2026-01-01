短髮金智媛現身《SBS 演技大賞》美翻全場！新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》預告曝光，粉絲嘆：竟然要等到10月？

金智媛這次的短髮和《太陽的後裔》尹明珠完全是不同的感覺！已經開始期待新劇了！

在昨晚舉行的《2025 SBS演技大賞》中，金智媛以一身俐落的修身套裝搭配短髮造型，作為 Director's Award 的頒獎人亮相。她在台上透露：「2026年將會透過新作品《Doctor X》和大家見面。」隨後，她將獎項頒給尹啟相，瞬間掀起《歡樂滿屋2：短腿的反擊》的滿滿回憶殺，原來金智媛沒有和尹啟相一起去盧旺達，而是真的當醫生啦 XD



《Doctor X：白色黑手黨時代》由金智媛、李姃垠、孫賢周、金宇錫主演，改編自日劇《派遣女醫X》，以憑實力說話、只靠技術證明自己的天才女醫師「桂秀晶」（金智媛 飾）為中心。劇情描寫她將自己流放到黑暗過去中，憑藉卓越的手術實力，痛快對抗荒謬體制，並逐步揭開醫療權力內鬥、腐敗與黑幕的真相，是一部醫療黑色劇。

公開的預告中，金智媛以俐落短髮帥氣登場，李姃垠以沉穩旁白說道：「這是一個關於一批狼的故事，在連攸關生命的醫療行為，都被金錢與權力操控的白色黑手黨時代，出現了一名外科醫生桂秀晶，她的另一個名字是 Doctor X。」預告曝光後立刻掀起熱烈討論，劇迷紛紛留言表示：「太期待金智媛了」、「預告太短了，再多給一點吧」、「竟然要等到10 月嗎」、「金智媛短髮真的太漂亮」、「已經開始期待了」、「很好奇會翻拍成什麼樣」、「天啊～孫賢周一出場就好期待」、「演技派陣容一定很精彩」等。



而金智媛上一次在劇中以短髮造型亮相，已是10年前的《太陽的後裔》。近年她透過《三流之路》、《阿斯達年代記》、《愛在大都會》、《我的出走日記》以及《淚之女王》等多樣角色，持續展現精湛演技，也讓人更加期待她在《Doctor X：白色黑手黨時代》中，會帶來什麼樣的全新面貌。



