《2025 SBS演技大賞》豪華嘉賓陣容曝光！金惠奫、蘇志燮、安普賢、金智媛都出動，「去年大賞」張娜拉也將亮相

《2025 SBS演技大賞》頒獎嘉賓真的非常豪華啊！明年的新劇也讓人更加期待了！

SBS於29日公開《2025 SBS演技大賞》頒獎嘉賓陣容，包括金惠奫、羅門、柳演錫、蘇志燮、安普賢、鄭恩彩、金智媛等引領2026年SBS電視劇的演員們，將以頒獎嘉賓身分亮相，備受期待。



首先是《雖然從今天開始是人類》的金惠奫與羅門。劇中，金惠奫化身不想成為人類的九尾狐，展現全新演技魅力；羅門則飾演世界級足球選手。兩人將同台亮相，吸引粉絲高度關注。



接著，《神與律師事務所》的柳演錫也將出席，劇中飾演能看到鬼神的律師，這次會帶來什麼樣的表現同樣令人期待。《今天也售罄了》的金汎也將亮相，時隔兩年重返小螢幕，他會展現怎樣的新面貌，也引發觀眾好奇。

此外，《金部長》的三位主演蘇志燮、崔代勳和尹敬浩也將登場。還有《財閥X刑警2》的主角安寶賢、鄭恩彩、姜相準和金伸比，也作爲頒獎嘉賓登場。還有《Doctor X：白色黑手黨時代》的金智媛，《好搭檔2》的表志勳（P.O）和池承炫和《2024 SBS演技大賞》大賞主人公張娜拉也將出席。



而《2025 SBS演技大賞》將於31日晚上8點50分（韓國時間）舉行，今年由申東燁、蔡秀彬和許楠儁擔任主持人。日前 SBS 也公開了大賞候補名單，包括《家母螳螂》的高賢廷、《我的完美秘書》的韓志旼、《TRY：我們成為奇蹟》的尹啟相，以及《模範的士3》和《寶物島》的朴炯植。究竟誰能奪得大賞呢？



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞