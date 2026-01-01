台湾二代团粉跨年超忙！KARA、HIGHLIGHT（BEAST）、Apink同时登场金曲连发

昨2025年最后一天12月31日跨年夜，台湾K-POP二代团粉肯定忙到不行，多装置收看KARA、HIGHLIGHT（BEAST）、Apink是吧？这三大二代团都飞来台湾跨年，由於都是重量级贵宾，皆被安排在压轴、压轴前，时间都在11点左右登场，让不想错过任何一团的K-POP粉手忙脚乱！

KARA

KARA（朴奎利、韩升延、郑妮可、姜知英、许龄智）绝对是重量级，是今年来台跨年的韩星最大前辈，且因为历经成员更迭、重组，再加上是睽违12年来台，弥足珍贵！

KARA登场「台北最High新年城」，除了带来重组后回归的〈WHEN I MOVE〉之外，还带来经典歌曲〈Lupin〉、〈Mamma Mia〉、〈WHEN I MOVE〉、〈Mister〉与〈Step〉，后两首「La la la……」摆臀舞桥段屡屡掀高潮！他们也应要求带动全场演唱在台传唱度非常高的〈Honey〉（台湾歌手郭书瑶还曾发行中文版本），气氛热络，带动的妮可也感到惊喜。



最有趣的应是台北市吉祥物「熊赞」和KARA的互动了，他High到不行非常激动完全「狂粉」KAMILIA，甚至有人笑说里面是不是藏TXT秀彬（秀彬是知名KAMILIA），他和成员击掌、牵手手样样来……另外，许多观众都注意到升延身体状况不佳，据传是腰伤旧疾复发，不过她对镜头仍展现完美笑容，非常敬业。



▼直播影片（可能有时间限制，请把握观看）



HIGHLIGHT（BEAST）

云林「电光跨年 点亮未来 Light Up Yunlin」晚会名称就像是为HIGHLIGHT（尹斗俊、梁耀燮、李起光、孙东云）打造。HIGHLIGHT同样名曲连发，以今年发行的〈Chains〉开场，接著带来BEAST时期的〈Shadow〉、〈Fiction〉、〈Shock〉，最后是甫改名便大爆的〈Plz Don’t Be Sad〉！粉丝LIGHT（B2UTY）强烈应援让成员们都有听见！有些观众或许比较不熟HIGHLIGHT，但一听到BEAST的歌曲马上「醒过来」！



▼直播影片（可能有时间限制，请把握观看）



Apink

Apink四成员朴初珑、尹普美、金南珠与吴夏荣连两年在台跨年，这次来到「2026桃园ON AIR跨年晚会」，不畏风雨热情演唱名曲〈I’m so sick〉、〈Mr.Chu〉、〈Only One〉、〈No No No〉与〈Luv〉。画面上可见成员们头发都被打湿了，但他们还是先关心台下的观众们会不会觉得冷，相当暖心。



有些观众可能会问「怎么没有郑恩地」，恩地人在韩国，入围《2025 KBS演艺大赏》也顺利拿奖了呢！就算没有唱将恩地，成员们歌声一样高水准发挥，如同KARA、HIGHLIGHT，大家都会赞同：这就是二代团的实力吧！

▼直播影片（可能有时间限制，请把握观看）



