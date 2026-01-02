风暴再升级！朴娜勑前经纪人爆「被她酒杯砸脸缝4针」 警方收下2周伤单

韩国知名搞笑艺人朴娜勑的霸凌争议越演越烈，如今竟爆出「动手伤人」内幕！最新消息指出，前经纪人已向警方提交伤害诊断书，指控朴娜勑曾对他施暴，事件正式进入司法攻防战。

根据韩媒《文化日报》1日报导，前经纪人已向警方提交由医院开立的「需休养治疗2周」诊断书及治疗纪录。他指控，2023年8月某天朴娜勑在喝酒时突然朝他脸部猛砸酒杯，酒杯当场碎裂，导致他脸部瘀伤、手部严重划伤，送医后不得不缝合处理。该经纪人强调，事发后他立即前往急诊，至今伤势影响工作，因此决定正式提告朴娜勑「特殊伤害」等罪名。面对指控，朴娜勑方面火速否认，表示：「根本没有发生过砸酒杯伤人的事。」但坦承：「朴娜勑确实曾因情绪激动把酒杯摔在地上，当时在场的经纪人与友人听到声音后过来清理。但绝对没有朝经纪人丢掷酒杯。」双方说法明显矛盾，警方已接手调查相关事证。



这已不是朴娜勑第一次遭身边人指控。 去年12月，多名前经纪人联合爆料她长期职场霸凌、施压，更惊爆她涉嫌接受非法注射（即「注射阿姨」疑云），风暴延烧整个演艺圈。 前员工们不仅告发她涉嫌《特定经济犯罪加重处罚法》，指控她将公司资金私用於前男友等个人用途，近日更传出法院已批准对朴娜勑财产的「不动产扣押」申请，显示案情日趋严峻。



朴娜勑牵连出的「注射阿姨」非法医疗案持续扩大，包括SHINee成员Key、知名吃播网红挑食的新姐（입짧은햇님）都已承认曾接受该密医到府施打针剂，两人目前皆暂停演艺活动反省。 首尔江南警局正加紧调查这位化名「打针阿姨」的李姓女子，她涉嫌违反《医疗法》、《药事法》及《麻醉品管理法》（滥用精神药物），警方近期已对她下达「出境禁令」，防止潜逃。

