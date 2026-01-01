黑道風暴神隱一個月！曹世鎬「光速回歸」， Netflix《SCREWBALLS》新季力挺復工

因捲入黑社會爭議而暫停活動的搞笑藝人曹世鎬已確定加入Netflix綜藝節目《SCREWBALLS》第四季的拍攝，正式重返螢光幕。

根據韓媒報導，曹世鎬將參與預計明年公開的《SCREWBALLS》第四季錄製，目前已完成與製作團隊的積極討論。 這是一檔以「99%頂尖人才在沒有螺絲的情況下組裝人生悲歡離合」為主題的綜藝節目，由曾執導KBS《洪金銅錢》的朴仁錫PD擔綱主導演，從第一季《尋找遺失的螺絲》、第二季《尋找遺失的方向盤》到近期播畢的第三季《SCREWBALLS解散秀》，持續獲得觀眾喜愛。 原始成員洪真慶、金淑、曹世鎬、朱宇宰與2PM成員祐榮之間展現的緊密默契，也一直是節目看點。



早前曹世鎬被爆出與一名被指為黑道組織成員的崔姓男子有交情，隨後自願退出《劉Quiz on the Block》、《2天1夜》等主要節目。 當時他雖無具體犯罪嫌疑，但表示「對近期因自己引起的誤會與爭議深感責任」，決定以自我反省的形式暫停活動。 對於與崔男的合照，他也低頭道歉：「在處理周遭關係時應更加謹慎，卻未能成熟應對。」

*相關內容：《劉QUIZ》、《兩天一夜》連環退出！ 曹世鎬長文認錯：我讓大家失望了



不過，曹世鎬方面對毫無根據的謠言態度強硬。 其經紀公司A2Z娛樂聲明：「為恢復受損形象，今後將以更迅速、強硬的態度採取法律行動。」



《SCREWBALLS》製作團隊的堅定信任也成為曹世鎬得以回歸的關鍵。 製作方不僅在第三季未剪輯曹世鎬的演出片段，更確定繼續邀請他參與下一季，展現力挺態度。

曹世鎬加入第四季的消息被視為他擺脫爭議、快速回歸演藝圈的起點。 《SCREWBALLS》製作方表示：「所有演出者與製作團隊正在努力準備新一季節目，曹世鎬也將繼上一季後，繼續與《SCREWBALLS》同行，請大家多多關心與支持。」

