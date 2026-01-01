黑道风暴神隐一个月！曹世镐「光速回归」， Netflix《SCREWBALLS》新季力挺复工

因卷入黑社会争议而暂停活动的搞笑艺人曹世镐已确定加入Netflix综艺节目《SCREWBALLS》第四季的拍摄，正式重返萤光幕。

根据韩媒报导，曹世镐将参与预计明年公开的《SCREWBALLS》第四季录制，目前已完成与制作团队的积极讨论。 这是一档以「99%顶尖人才在没有螺丝的情况下组装人生悲欢离合」为主题的综艺节目，由曾执导KBS《洪金铜钱》的朴仁锡PD担纲主导演，从第一季《寻找遗失的螺丝》、第二季《寻找遗失的方向盘》到近期播毕的第三季《SCREWBALLS解散秀》，持续获得观众喜爱。 原始成员洪真庆、金淑、曹世镐、朱宇宰与2PM成员佑荣之间展现的紧密默契，也一直是节目看点。



早前曹世镐被爆出与一名被指为黑道组织成员的崔姓男子有交情，随后自愿退出《刘Quiz on the Block》、《2天1夜》等主要节目。 当时他虽无具体犯罪嫌疑，但表示「对近期因自己引起的误会与争议深感责任」，决定以自我反省的形式暂停活动。 对於与崔男的合照，他也低头道歉：「在处理周遭关系时应更加谨慎，却未能成熟应对。」

*相关内容：《刘QUIZ》、《两天一夜》连环退出！ 曹世镐长文认错：我让大家失望了



不过，曹世镐方面对毫无根据的谣言态度强硬。 其经纪公司A2Z娱乐声明：「为恢复受损形象，今后将以更迅速、强硬的态度采取法律行动。」



《SCREWBALLS》制作团队的坚定信任也成为曹世镐得以回归的关键。 制作方不仅在第三季未剪辑曹世镐的演出片段，更确定继续邀请他参与下一季，展现力挺态度。

曹世镐加入第四季的消息被视为他摆脱争议、快速回归演艺圈的起点。 《SCREWBALLS》制作方表示：「所有演出者与制作团队正在努力准备新一季节目，曹世镐也将继上一季后，继续与《SCREWBALLS》同行，请大家多多关心与支持。」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻