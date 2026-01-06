曹世鎬反省三週「光速復出」惹議！爆料者怒嗆：將公開其「與妻子私下聚會影片」

深陷「黑道關聯」疑雲的藝人曹世鎬，近日傳出回歸消息，對此，爆料者 A 某再次現身表達強烈不滿。

A 某在社群媒體上發文諷刺：「因為（你的黑道友人）潛逃海外、警方無法調查，你就突然說要復出了？」隨後更預告將持續爆料：「那我也會公開在家裡跟妻子一起拍的影片。 你說單純只是朋友關係？ 如果是單純朋友，會在結婚前特地介紹老婆給對方認識，還一起在家裡喝酒？」



此前，曹世鎬被指控與經營非法賭博網站的黑幫份子關係密切。 當時爆料者主張，曹世鎬長期以朋友為名收受高價名貴禮物，利用名氣幫暴力組織成員經營的餐飲連鎖店做宣傳，並公開了聚會合照佐證。 當時曹世鎬雖澄清兩人僅是「一般熟人」，但迫於輿論壓力，隨即宣佈退出《劉 QUIZ ON THE BLOCK》、《兩天一夜》等所有常駐節目，進入反省期。



조세호 돈세탁하는 조폭두목이랑 어울리면서 뇌물상납받고 조폭이 운영하는 프랜차이즈 홍보해줬다는 의혹터졌는데 기사하나안뜸 좆나수상한데 https://t.co/CYKmNyQjkl pic.twitter.com/7zi3h78qNC — 반올 (@HeungrokCho) December 4, 2025

然而，在停工僅 3 週後的去年 12 月 31 日，Netflix 綜藝《Screwballs》便於去年 12 月 31 日正式宣佈，曹世鎬將原封不動地加入新一季節目。



此舉在韓國網路上掀起論戰，許多網友對其「光速復出」感到不滿，認為其反省缺乏誠意；但也有另一派聲浪指出，與黑道相識並不代表參與犯罪，質疑爆料者動機不純，且強烈批評爆料者不應將其圈外妻子牽扯進來，恐涉及侵犯隱私及二次傷害。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞