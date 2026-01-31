BoA（寶兒）離開 SM 娛樂後首度公開近況：旅行中悠閒享受生活「我過得很好」

歌手 BoA（寶兒）在30日通過自己的 IG 寫道：「I'm doing good（我過得很好）。」

開的近況照中，BoA 彷彿正在某地旅行，不僅享受自然風景，也在餐廳內以充滿感性的造型自拍。特別是黑色針織帽搭配多款不同風格的眼鏡，展現出率性又帥氣的魅力，吸引粉絲目光。



此前，BoA 結束與合作長達25年的所屬公司SM娛樂的專屬合約，引發外界關注。SM娛樂透過正式聲明表示：「經過長時間的深入討論，雙方決定自12月31日起，結束與 BoA 長達 25 年的合作關係。」對此，BoA 也感性回應：「既然彼此都全心付出，便能毫無留戀地離開。感謝一起度過的時光，今後也會持續支持繼續閃耀的SM娛樂，謝謝你們。」



BoA 在2000年以第一張專輯《ID; Peace B》出道後，來往於韓國和日本，被認爲是奠定K-POP韓流基石的代表性國際藝人。在迎來出道25週年之際，於去年8月發行第11張正規專輯《Crazyer》，持續展現音樂能量。目前 BoA 尚未公開是否加入新公司或成立個人公司，未來動向也備受關注。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞