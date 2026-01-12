「亞洲之星」BoA（寶兒）確定離開SM娛樂！結束25年合作，公司發佈紀念影片：永遠是我們的NO.1

SM娛樂今日（12日）正式宣布：「經過長時間的深入討論，決定自12月31日起結束與 BoA（寶兒）長達25年的合作關係。」

BoA 在2000年以13歲之齡出道，如今迎來出道25週年。她不僅是開拓亞洲韓流、進軍海外的代表人物，也被稱作「亞洲之星」，深受全球粉絲喜愛，還成為無數後輩藝人的榜樣。SM娛樂表示：「BoA 作為開拓者與先驅者，25年來靠著不斷努力和熱情，留下輝煌的成績與獨一無二的紀錄。能陪伴她從出道到成長為 No.1 藝人及製作人的每一刻，我們真的很榮幸。」

SM娛樂也補充說：「BoA 這25年一直是我們的驕傲、象徵。雖然合約結束，但我們會繼續支持她未來的活動和挑戰，希望她能盡情展現實力，繼續作為『亞洲之星』發光發熱。」最後，呼籲大家：「請大家多多關注 BoA 接下來的新篇章，也衷心祝福權珤雅（本名）未來的人生幸福。」



同時，在 BoA 的 YouTube 頻道上傳一段長5分49秒的影片。以 BoA 出道前自我介紹開場：「這3年來，我一直努力等待。現在是時候把關於我的一切呈現給大家了，接下來我會更加努力。」影片回顧她25年的歌手生涯。最後，SM娛樂在影片中寫道：「BoA 成為許多人心中的唯一星星，真心祝福她永遠以 No.1 閃耀，我們將支持她的每一個瞬間。」



而 BoA 也在 IG 表示：「既然彼此全心付出，也就毫無留戀地離開。感謝一起度過的時光，今後也會支持繼續閃耀的 SM 娛樂。謝謝你們。」



BoA 在2000年以第一張專輯《ID; Peace B》出道後，來往於韓國和日本，被認爲是奠定K-POP韓流基石的代表性國際藝人。 不僅活躍於歌手領域，她也涉足製作人、評審、演員等多個領域。今年為迎接出道25週年，她發行了第11張正規專輯《Crazyer》，並舉辦了巡迴演唱會，延續其音樂影響力與舞台魅力。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞