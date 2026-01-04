86隨朴根瀅公開李順載最後遺言：戲劇界就交給你了！91歲躺病床上仍求讀劇本

86歲朴根瀅在節目中公開已故前輩李順載的最後叮嚀，一句「以後戲劇界要交給你了」讓全場瞬間淚崩。

朴根瀅近日擔任《我家的熊孩子》特別MC，談到11月離世的李順載時數度哽咽，透露兩人最後在劇場見面時，李順載緊握他的手囑咐：「你要好好努力啊。」他感傷表示，這句話聽起來就像遺言，一直深深刻在心中。

朴根瀅與李順載、申久被譽為「花漾爺爺」，擁有數十年深厚情誼。 他回憶李順載生前非常照顧後輩，三人常聚在一起聊戲劇，如今前輩離世讓他不捨地說：「幾十年來如同同甘共苦，胸口真的太痛了。」最讓他遺憾的是，李順載入院後未能見到最後一面，成為心中永遠的痛。



事實上李順載對演戲的熱愛直到生命最後一刻都未停歇。 MBC紀錄片日前曝光他今年5月在病床上的對話，當被問及最想做什麼，91歲的他毫不猶豫回答：「除了作品，沒有其他想做的。」即使視力已嚴重衰退，他仍要求工作人員將劇本大聲唸給他聽，誓言要全部背起來，敬業精神令人動容。

他的最後作品《狗之聲》拍攝期間，即使身體衰弱，仍堅持往返首爾與巨濟島，從不顯露疲態。 紀錄片中，經紀公司代表心疼透露，李順載晚年視力模糊，卻反而更積極要求進行演技訓練，堅毅模樣讓身邊的人都心疼不已。



朴根瀅含淚承接的這份囑託，不僅是前輩的期待，更象徵著韓國戲劇精神的世代傳承。 節目播出後，觀眾紛紛感動留言：「看到朴根瀅流淚我也哭了」、「李順載老師真的愛戲劇到最後一刻」、「這種傳承太珍貴了」。 一代戲劇巨人的身影已然遠去，但他留下的話語與精神，將在後輩心中持續燃燒。

