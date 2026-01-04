IVE 安俞真登上《秘書鎮》預告公開！李瑞鎮暖心照顧，「粉絲」金光奎則跑去照顧張員瑛 XD

這集的my明星是安俞真，金光奎怎麼跑去問員瑛有沒有需要什麼 XD

日前，據韓媒報導，IVE 成員安俞真確定出演 SBS 綜藝《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮》（簡稱《秘書鎮》）。在節目拍攝中，李瑞鎮與金光奎親自前往安俞真擔任 MC 的《SBS 歌謠大戰》現場，全程貼心陪同並照料她的行程。



2日播出的節目尾聲公開本集預告。預告中，安俞真表示：「緊張的時候會很有幫助，就是保持『皇后的心態』。」沒想到金光奎一聽立刻誤會，反問：「皇后合唱團？」讓安俞真忍不住笑著解釋，所謂的「皇后心態」是像喊著「俞真該走了」時，要搭配相應的手勢。對此，李瑞鎮則露出一臉難以理解的表情，吐槽道：「皇后心態跟這個手勢到底有什麼關係？」



此外，當 IVE 成員們以「杜巧Q」為由，表示想吃最近流行的甜點「杜拜巧克力Q餅」時，金光奎再度誤解，疑惑問道：「那是小狗的名字嗎？」李瑞鎮甚至直接用巧克力餅乾代替「杜拜巧克力Q餅乾」送上，成員們看到直接傻眼。



接著，李瑞鎮還真的照著安俞真剛剛提到的「皇后心態」，一邊說著「俞真該走了」，一邊比出手勢，還不忘頻頻遞水、關心她的狀態，並表示：「因為俞真要顧好喉嚨。」另一邊，金光奎則展現「照顧型經紀人」的一面，轉而關心張員瑛，溫柔詢問：「員瑛啊～還有什麼需要的嗎？」甚至一起拍了自拍照！安俞真和張員瑛都見到了，這集金光奎應該會很開心 XD 而這集《秘書鎮》將在9日播出！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞