86随朴根滢公开李顺载最后遗言：戏剧界就交给你了！91岁躺病床上仍求读剧本

86岁朴根滢在节目中公开已故前辈李顺载的最后叮咛，一句「以后戏剧界要交给你了」让全场瞬间泪崩。

朴根滢近日担任《我家的熊孩子》特别MC，谈到11月离世的李顺载时数度哽咽，透露两人最后在剧场见面时，李顺载紧握他的手嘱咐：「你要好好努力啊。」他感伤表示，这句话听起来就像遗言，一直深深刻在心中。

朴根滢与李顺载、申久被誉为「花漾爷爷」，拥有数十年深厚情谊。 他回忆李顺载生前非常照顾后辈，三人常聚在一起聊戏剧，如今前辈离世让他不舍地说：「几十年来如同同甘共苦，胸口真的太痛了。」最让他遗憾的是，李顺载入院后未能见到最后一面，成为心中永远的痛。



事实上李顺载对演戏的热爱直到生命最后一刻都未停歇。 MBC纪录片日前曝光他今年5月在病床上的对话，当被问及最想做什么，91岁的他毫不犹豫回答：「除了作品，没有其他想做的。」即使视力已严重衰退，他仍要求工作人员将剧本大声念给他听，誓言要全部背起来，敬业精神令人动容。

他的最后作品《狗之声》拍摄期间，即使身体衰弱，仍坚持往返首尔与巨济岛，从不显露疲态。 纪录片中，经纪公司代表心疼透露，李顺载晚年视力模糊，却反而更积极要求进行演技训练，坚毅模样让身边的人都心疼不已。



朴根滢含泪承接的这份嘱托，不仅是前辈的期待，更象徵著韩国戏剧精神的世代传承。 节目播出后，观众纷纷感动留言：「看到朴根滢流泪我也哭了」、「李顺载老师真的爱戏剧到最后一刻」、「这种传承太珍贵了」。 一代戏剧巨人的身影已然远去，但他留下的话语与精神，将在后辈心中持续燃烧。

