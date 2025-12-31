首度合體！IU甜挽邊佑錫亮相MBC，《21世紀大君夫人》預告公開引全場尖叫

邊佑錫、IU一合體就炸鍋！

30日晚舉辦的「MBC 2025演技大賞」上，兩人主演的話題新劇《21世紀大君夫人》首支預告正式曝光，不只畫面華麗、角色設定超有梗，現場粉絲的尖叫聲更是原音重現，瞬間把期待值拉到最滿。



在眾人的歡呼聲中「除了身份什麼都有」的財閥千金成熙珠（IU 飾），與身為王子卻「未能成為國王」的李莞大君（邊佑錫 飾），兩人的視覺造型終於揭開面紗。 預告中，IU主動提及婚姻：「聽說能透過結婚提升身份？」、「要不要和我結婚？」，邊佑錫則冷冷回應：「為了區區虛名身份，就想和我結婚？」兩人互動充滿微妙張力。 IU更對邊佑錫眨眼調情，而邊佑錫則以「公主抱」回應，畫面火花四射，讓粉絲直呼「預告太瘋狂，睡不著了！」、「光看預告就瘋了」等。



這也是邊佑錫與 IU 首次在大眾面前同台亮相。 當天兩人為「年度電視劇獎」頒獎而攜手登台，IU 挽著邊佑錫的手臂現身，笑說：「我們常穿很華麗的服裝見面，但今天特別有用心打扮的感覺。」 邊佑錫則坦言自己是第一次參加 MBC 演技大賞，「有點緊張，所以穿得比較正式」，還不忘誇讚IU：「妳今天特別漂亮。」IU透露小巧思：「今天戴了馬髮簪，明年不是馬年嗎？ 希望能帶來好運。」她也表示這是自己首次問候MBC劇集，並拜託大家「請多多喜愛我們的劇」。



接著兩人介紹了《21世紀大君夫人》，這是一部以21世紀君主立憲制的大韓民國為背景的浪漫愛情劇，並表示：「希望明年演技大賞，我們能成為年度戲劇獎候補」、「我們會盡全力讓它實現」，展現對作品的信心與野心。

