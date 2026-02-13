邊佑錫北京狂嗑麻辣鍋，嘴唇腫到 2 倍厚！粉絲笑翻：「激辣嘟嘟唇」太犯規

邊佑錫平日對飲食管理極為嚴苛，卻對火鍋情有獨鐘。 繼先前來台連跑兩家火鍋店朝聖後，近日他赴北京出席時尚品牌開幕活動，再度被捕捉到瘋狂嗑鍋的身影。 歐巴還公開了獨家鴛鴦鍋吃法，嘴巴腫起來也超可愛XD

在品牌活動現場，邊佑錫以全黑細條紋西裝內搭烈焰紅上衣亮相，散發出都市精英氣場; 私人行程則換上連帽上衣搭配比尼帽，瞬間切換回純真「少年感」模式。







活動後，邊佑錫一行人直奔北京火鍋店。 自認無辣不歡的他，甚至坦言自己吃火鍋的靈魂就是辣椒醬！他更在席間大方分享個人專屬的吃鍋黃金準則：「白湯涮蔬菜、紅湯涮肉」，認為這樣才能兼顧清爽與濃郁。 有趣的是，原本嘴唇就相當飽滿的他，被麻辣重口味刺激後，嘴唇直接「腫」成兩倍厚，但他完全不顧形象，依舊吃到停不下來。

用餐前：



用餐後：



在《背著善宰跑》人氣颶風後時隔兩年，邊佑錫終於要攜最新主演作品回歸！由他與 IU（李知恩） 領銜主演的MBC全新金土劇《21世紀大君夫人》將在4月開播，背景設定在「21世紀君主立憲制」的韓國，劇情描述一位雖然擁有一切、卻因身分僅是「平民」而感到煩躁的財閥女，與一位身為國王之子、 卻註定無法擁有任何東西的憂鬱男人，兩人一起突破身份、共同開創命運的愛情故事。



