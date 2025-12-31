新人男團CORTIS翻唱大前輩BTS的〈Mic Drop〉展現超穩新人實力！網友：血統果然純正

【影片】僅僅出道四個月的 BIGHIT MUSIC 新人男團 CORTIS 與約 6 萬名觀眾一同互動，堅強實力和舞台掌控度讓網友們看了相當驚艷。

CORTIS（成員：Martin、James、Ju Hoon、Seong Hyeon、Keon Ho）於 30 日出演 KBS2《2025 Music Bank Global Festival in Japan》。本次活動於日本最大規模的東京國立競技場舉行。CORTIS 帶來出道專輯主打歌〈What You Want〉，以及大師兄 BTS 防彈少年團的〈MIC Drop〉翻唱舞台。



▼五位成員在〈What You Want〉舞台上，以相當穩定的歌唱實力與從容表情演技，展現出自信十足的面貌。演出途中，成員們也走下舞台，近距離與觀眾互動。宛如演唱會般的氣氛讓觀眾席隨之沸騰，現場充滿熱烈歡呼。完全不像新人的舞台掌控力，為全球 K-POP 粉絲留下了深刻印象。



▼CORTIS 接著以 BTS 的〈MIC Drop〉翻唱舞台延續熱度。五位成員以現場演唱方式，完整消化原曲高難度編舞與密集節奏、毫不停歇的 RAP 段落，展現毫無破綻的精采表演，證明了自己屬於 BigHit Music 的純正血統。特別的是，〈MIC Drop〉正是成員們在實際試鏡時演唱過的歌曲，也是他們長期提及「想要翻唱的歌曲」，因此更加獨具意義。



另一方面，根據美國音樂專業媒體 Billboard 告示牌於 30 日公布的最新榜單（2026 年 1 月 3 日榜），CORTIS 的出道專輯《COLOR OUTSIDE THE LINES》登上「World Albums」第 6 名，並已連續 16 週進榜。在統計美國實體專輯銷量的「Top Current Album Sales」榜單中，則排名第 49 名，歐美圈也擁有相當高的人氣。



