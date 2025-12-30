IU 奪 2025 APAN 最高大賞！《苦盡柑來》橫掃 6 獎大贏家，李俊昊榮登人氣&演技三冠王

韓國電視劇界年度盛事「2025 SEOULCON APAN Star Awards」於 29 日在首爾東大門設計廣場（DDP）圓滿落幕。作為韓國唯一整合無線台、有線台、OTT 及網路劇的綜合頒獎典禮，本屆競爭激烈，最終由歌手兼演員的 IU（李知恩） 憑藉 Netflix 影集《苦盡柑來遇見你》勇奪最高榮譽「大賞」，成為全場焦點。

IU 封后致敬平凡人生：願每個人都有絢爛的油菜花田

本屆最高榮譽「大賞」由《苦盡柑來遇見你》的 IU 奪得。IU 在發表感言時誠摯表示：「光是參與到這部作品，就讓我感到無比自豪，如同勳章般珍貴。」

她感性地說道：「我們的作品講述的是一群在給定的每一天裡誠實生活的人們的故事。衷心希望在各位觀眾的人生中，也都有如戲中角色走過的油菜花田般，絢爛美好的回報在等待著大家。2025 年，大家都『辛苦了』（呼應劇名）。」



《苦盡柑來遇見你》橫掃 6 獎成為最大贏家

Netflix 原創影集《苦盡柑來遇見你》不僅奪下「作品賞」，更包攬了大賞（IU）、導演賞（金元錫）、中篇電視劇男子優秀演技賞（李濬榮）、新人賞（姜有錫）以及青少年童星賞（金泰妍、李天茂），成為本屆獲獎數最多的作品。



李俊昊榮獲三冠王，金惠奫奪人氣之后

在演技獎項方面，男神 李俊昊 憑藉《颱風商社》展現無人能敵的影響力，個人包辦「男子人氣獎」、「全球明星獎」及「中篇最優秀演技賞」，榮登本屆三冠王。而女子人氣獎則由去年以《背著善宰跑》風靡全亞洲的 金惠奫 奪下。



其他重要獎項中，車珠英（《元敬》）獲頒中篇女子最優秀演技賞；長篇部門則由實力派前輩 安在旭 與 嚴志媛（《拜託老鷹5兄弟！》）聯手奪魁。優秀演技賞部分，中篇由 李濬榮 與 辛叡恩 獲獎，長篇則由 徐河俊 與 朴恩惠 抱回獎座。

【2025 APAN Star Awards 完整獲獎名單】

大賞： IU（李知恩）

作品賞： 《苦盡柑來遇見你》

導演賞： 金元錫（《苦盡柑來遇見你》）

作家賞： 張賢（《颱風商社》）

中篇電視劇 最優秀演技賞： 李俊昊、車珠英

長篇電視劇 最優秀演技賞： 安在旭、嚴志媛

中篇電視劇 優秀演技賞： 李濬榮、辛叡恩

長篇電視劇 優秀演技賞： 徐河俊、朴恩惠

Icon 獎： 韓智恩

亞洲明星獎： 珍榮、鄭受彬

網路劇男女演技賞： 金基賢、朴河宣

短篇電視劇演技賞： 鄭乾柱

最佳綜藝人獎： 車銀優

全球明星獎： 李俊昊

最佳情侶獎： 李惠利 & 鄭受彬

最佳 OST 獎： 林英雄《比天堂更美麗》

人氣獎： 李俊昊、金惠奫

青少年童星賞： 李千武、金泰妍

男女演技賞（配角獎）： 高圭弼、尹敬浩、金新綠 、吳娜拉

男女新人賞： 姜有錫、李彩玟（男） / 夏英、洪華蓮（女）

