柳承龍淚崩！曾遭酸民辱罵「票房毒藥」，驚見神祕粉絲逐條護航：網路戰士竟是國小稚子

憑藉《Moving 異能》《金部長的夢想人生》等劇再創事業高峰的影帝柳承龍，近期在節目中分享了一段成名背後的催淚往事。 他透露曾深陷惡評低潮，卻意外發現最堅強的後盾竟就在身邊。

柳承龍近日作客知名策劃人盧熙英的 YouTube 頻道「大亨盧熙英」，坦誠地聊起了成名後的辛酸。 柳承龍出道多年仍默默無名，直到通過《弓箭之戰》和《妻人太甚》展現強烈氣場和獨特喜劇天賦，接下來的《雙面君王》、《7號房的禮物》、《鳴梁：怒海交鋒》全部突破1000萬觀影人次。 然而接下來幾部戲《絶代戀歌》《念力》成績都不理想，當時網路上充滿瞭如「信排演（相信而排除的演員）」、「搞砸電影的湯飯演員」等帶有攻擊性的惡毒評論，讓他深受傷害。



柳承龍坦言，儘管刻意想避開，但透過新聞、社群討論區，那些否定的聲音依然無孔不入。 就在他意志最消沈的時候，偶然發現有一位網友非常執著，在每一條惡評下都會認真回覆：「我見過他，他不是那樣的人」、「請去看看他之前的作品吧」、「柳承龍是實力派演員」、「我感打包票，他的性格也很好」，努力地為他辯護。

好奇之下，柳承龍查看了該帳號的 ID，瞬間愣在原地說不出話來。 他哽咽表示：「我兒子的名字叫『（柳）康』，而那個帳號的 ID 正是『kang』。」原來，當時年僅小學二、三年級的兒子，因為擔心爸爸受傷，正默默地在網路上守護著父親。 得知真相後，柳承龍大哭了一場，沒想到幼小的兒子竟會以這種方式支持自己，成為了他度過難關的最強後盾。



這之後，柳承龍認真思考作為演員的道路，不僅培養徒步和手工業餘愛好、清空頭腦，接到新劇本時更會遠赴雪岳山泡溫泉三天四夜、專心研讀劇本，經歷過低潮期的沉澱後，終於通過《雞不可失》成功迎來事業第二春。 當時韓媒標題寫「柳承龍通過《雞不可失》復活」，令他笑稱：「原來我死過一次了啊！」



這段幕後故事公開後，網友們紛紛感動留言：「兒子真的太暖了」、「幼小的他當時是什麼心情呢」、「這就是家人存在的意義吧」、「聽得我心都碎了，支持柳演員！」

