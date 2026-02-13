金宇彬因為「想更常和大家聊天」而進駐全球粉絲平台 Weverse！親曝未來交流計畫

人氣演員金宇彬開設 Weverse 官方社群，將正式展開與粉絲的交流，消息一出立刻引發熱烈關注。

13日，所屬公司 AM娛樂 表示：「金宇彬將於今天中午12點正式開設全球超級粉絲平台 Weverse 官方社群，此舉標誌著他與國內外粉絲的溝通又向前邁進了一步。」

隨著 Weverse 官方社群開放，公開的問候影片中，金宇彬表示：「現在應該可以更常、更近距離地和大家聊天，讓我非常期待。」並親切地說道：「之後想在這裡分享我的日常、作品故事，以及一些小小的想法，也希望這裡能成為大家可以輕鬆來訪的空間。」



金宇彬憑藉獨特的外型，以及穩定且富有份量的演技，累積了紮實的作品履歷，持續拓展演技領域，包括 Netflix《許願吧，精靈》、《末日騎士》，電影《黑帶出勤中》、《外星+人1》，以及電視劇《任意依戀》、《我們的藍調時光》等作品。此外，他在綜藝《種豆得豆》及其衍生節目中，展現可靠又充滿人情味的魅力，也獲得大眾高度信賴。

一直以來，金宇彬以積極溫暖的心態與粉絲分享真誠的一面，建立深厚連結，這次加入 Weverse，預計將進一步擴大與全球粉絲的接點。隨著開啟全新的粉絲交流窗口，金宇彬2026年的動向也更加受到關注。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞