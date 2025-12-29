Danielle走！ADOR清算「責任歸屬」，獨踢她出NewJeans：點名「她家人與閔熙珍」害團隊

韓國娛樂圈再爆震撼消息！HYBE旗下廠牌ADOR於29日突然發佈官方聲明，宣佈將單方面終止與NewJeans成員Danielle的專屬合約，她成為團內目前唯一被「開除」的成員。 聲明中更直接點名「Danielle的1位家人」與「前代表閔熙珍」，強調將追究其「法律責任」，火藥味十足。

ADOR在聲明中明確將Danielle與其他成員區別對待，理由是「引發此次紛爭、導致NewJeans脫隊及回歸延遲的『重大責任』在於Danielle的1位家人及閔熙珍前代表」。 公司強調，這不僅是「協議破局」，而是因為其行為已直接造成「離隊與回歸延誤」的具體損害，因此決定單獨終止與Danielle的合約，並將對相關責任人採取法律行動。



相較於Danielle的決裂，ADOR也同步更新了其他成員的動態：Hanni在與家人親赴韓國與公司進行長時間對話後，已決定「尊重法院判決，繼續與ADOR合作」；Minji目前仍與公司持續對話中，旨在「增進雙方理解」。



公司透露，成員們在長期接受「扭曲且偏頗的資訊」後，對公司產生許多誤解，才導致此次衝突。 然而唯獨Danielle方向不同，ADOR直言「已判斷難以再一起走下去」，責任層級與其他人不同。從ADOR的聲明可看出，公司認定在整起風波中，Danielle方（特別是家人）的責任程度與其他成員「有本質上的不同」，因此採取截然不同的處理方式——不是協商，而是直接終止合作。ADOR也表示，對於紛爭中浮現的其他爭議，「將另尋時機與方式說明」，暗示未來可能還有更多內幕曝光。ADOR最後重申，將盡最大努力讓NewJeans「盡快回到粉絲身邊」，但這條回歸之路，看來將以四人體制展開。Danielle的動向與其家人、閔熙珍的後續法律攻防，預計將持續延燒。



据悉，「Danielle的某位家人」指的正是Danielle的母親。她被外界視為前ADOR代表閔熙珍涉嫌挖角（tampering）爭議中的關鍵協力者之一。

這起事件不僅震撼K-pop圈，更被視為HYBE與閔熙珍派系鬥爭下，最劇烈的一次人事地震。 粉絲震驚之餘，也擔憂NewJeans的未來團體動態與音樂規劃是否將受重創。

