KPOP圈震撼彈！「NewJeans之母」閔熙珍強勢回歸預告片連環爆，新廠牌公開全球徵選帥哥

韓國娛樂圈最近超熱鬧！被粉絲稱為「NewJeans之母」的傳奇製作人閔熙珍，離開ADOR之後自立門戶成立的「OOAK RECORDS」終於正式動起來！這幾天瘋狂在Instagram、X和官網上狂發預告，擺明就是要搶來攻全球偶像市場。

OOAK RECORDS先是3號無預警開通所有社群帳號，4號就直接發聲明說：「在無數傳聞和期待中，一直被神秘面籠罩的閔熙珍代表獨立廠牌OOAK RECORDS，終於打破沉默向世界發出第一個信號！」緊接著5號，一連串的宣傳影片直接炸翻網路。



第一支影片背景是法國一家復古老唱片行，電話那頭傳來一句：「準備了很多東西，你一定會喜歡的。」整個氛圍神秘到不行！沒想到下一支更猛，居然直接PO出「尋人啟事」海報，上面寫著徵選條件：國籍不限，要是2008到2013年出生的小鮮肉！這是要在全球範圍內搜刮未來偶像啊。



不過大家都知道，閔熙珍最近真的不好過。 之前和HYBE鬧翻，連帶NewJeans成員也回到公司，讓她「媽媽製作人」的形象大受打擊。 而且ADOR還反告她和成員Daniel一家，求償韓幣431億，12號還要和HYBE打官司。 上個月她雖然開記者會反駁，但好像也沒說清楚什麼。

但這些爭議完全沒擋住閔熙珍的腳步！最新影片中可以看到，OOAK RECORDS在世界各地都有據點，明顯是要做國際級男團。 標語「Only One Always Known」搭配唱片飛舞的日本巷弄畫面，還有在舊建築裡練舞的練習生身影，整個企劃質感真的沒話說。



老實說，閔熙珍當初一手打造NewJeans，那種青春無敵的風格真的顛覆整個KPOP圈，雖然最後團體拆夥讓人超惋惜，但沒人能否認她的製作眼光。 現在她直接放話要做「第一個親生男團」，全網都在猜：到底會選什麼樣的成員？ 要走什麼概念？ 會不會又帶起一波新潮流？

雖然閔熙珍現在爭議纏身，但她的創作實力還是在那，這次的男團企劃能不能成功逆襲，已經成為2024年KPOP圈最受關注的大事件之一啦！

