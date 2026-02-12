閔熙珍一審勝訴！法院認定「並無帶走NewJeans的意圖」，判HYBE須支付255億韓元

「ADOR前代表閔熙珍關於『空殼公司』的言論，並不意味著『帶走NewJeans』。雖然確實曾尋求獨立方案，但其前提是HYBE的同意，因此難以視為違反股東間契約。」

首爾中央地方法院民事合議31部（主審法官南仁秀）於12日上午10時，同時宣判HYBE對前代表閔熙珍提出的股東間契約解除確認案件，以及閔熙珍對HYBE提出的股票買賣價金（賣回選擇權）請求案件。

法院認為：閔熙珍訊息僅談及個人離職，並無帶走NewJeans的意圖

首先，關於股東間契約解除確認一案，法院雖認定HYBE提交的KakaoTalk證據資料符合規定。但也判定HYBE所質疑的閔熙珍前代表與高層之間的「空殼」訊息，並不能視為有「帶走NewJeans」的意圖。



法院認為，HYBE主張閔熙珍前代表試圖獨立的證據之一「空殼」發言等內容，應理解為僅指閔熙珍個人離職。也就是說，指的是閔熙珍前代表行使賣回選擇權並從ADOR離職的情況，並不涉及帶走NewJeans。

就算閔熙珍想找到ADOR獨立方案，也需要HYBE同意

另外，針對閔熙珍前代表當時與ADOR副代表之間談及「動用私募基金」的訊息，法院指出：「雖然尚不清楚HYBE是否知曉此事，以及是否因其他原因未能立即採取行動收集更多資訊，但他們有可能認為閔熙珍的言論不構成實質性違約。」



此外，法院認為，雖然閔熙珍前代表看似曾尋求ADOR獨立方案，但這完全基於HYBE會同意的假設。

對於閔熙珍前代表提出的「NewJeans抄襲」主張，法院也判定不屬於重大違反契約，認為這只算是一種意見或價值判斷。

法院判決HYBE須向閔熙珍支付255億韓元

至於本次訴訟的核心——賣回選擇權行使權利，法院也支持閔熙珍前代表。法院表示：「256億韓元的損失是明確存在的。（要解除契約）必須有正當理由，但目前看來並不存在。」並判決「須向閔熙珍支付255億韓元」。



本次訴訟始於閔熙珍前代表通知行使賣回選擇權。2024年，閔熙珍前代表表示，自己曾簽訂合約，可依據ADOR前兩個年度平均營業利益乘以13倍後，再按其持有ADOR股份比例的75%計算金額，由HYBE支付，因此要求行使該權利。

賣回選擇權的計算基準年度為2022至2023年。這段期間，ADOR的營業利益為2022年負40億韓元（營業損失40億韓元）、2023年335億韓元。根據2024年4月基準的ADOR審計報告，閔熙珍前代表當時持有ADOR股份57萬3160股（18%），金額約256億韓元。

HYBE方面主張：「去年7月已以閔熙珍前代表試圖將ADOR私有化等理由，解除股東間契約。既然契約本身已消滅，賣回選擇權的效力也隨之喪失。」

相對地，閔熙珍前代表則主張，自己完全沒有違約，因此賣回選擇權依然有效。

HYBE對結果表示遺憾，並且還會再上訴

對此結果，HYBE最新聲明表示：「我們很遺憾我們的訴求未得到完全採納。在審查判決後，我們計劃採取法律行動，包括提起上訴。」



此外，閔熙珍前代表近期成立新經紀公司「OOAK」，目前正計畫製作男團，引發熱烈關注。

