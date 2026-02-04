ADOR大動作改版NewJeans官方頻道，正式刪除Danielle和閔熙珍痕跡！

經紀公司 ADOR 近日改版旗下女團 NewJeans 的官方 FB 橫幅，已將原本的五位成員合照全面更換為團體 LOGO 圖像，大家都在問：NewJeans「4 人體制」是否已成定局？是否還有變數？

▼修改前：



▼最新 FB 橫幅：



目前，新的橫幅下，滿滿都是網友「NEWJEANS IS 5!」（NewJeans 是5個人!）的留言，對於公司和 Danielle 解約一事感到難以接受。



▼Weverse上，剩下四名成員的頭像：



而國際音源平台 Spotify 藝人簡介中，原先標示的成員個別姓名也全數刪除。

不僅如此，團體創辦人、ADOR 前 CEO 閔熙珍的名字也被刪除。閔熙珍近期與 HYBE 等人展開了法律訴訟。



根據韓媒報道，在 HYBE 旗下的手機音樂遊戲中，與 Danielle 相關的內容標示也出現調整跡象，外界因此推測 NewJeans 事實上正轉為 4 人體制。

此前，NewJeans 成員曾於 2024 年 11 月主張終止專屬合約，但法院於 2025 年 10 月的一審判決中支持 ADOR 立場，認定專屬合約仍具有效力。



之後，ADOR 於去年 12 月以 Danielle 涉及擅自離隊及回歸延宕等責任為由，終止了與她的專屬合約。目前，僅剩不包含 Danielle 的 4 名成員（Minji、Hanni、Haerin、Hyein）仍隸屬於 ADOR，其中，Minji 還在與公司商談中。



